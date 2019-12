Aragonès pide valentía al PSC para afrontar el debate "sin ningún veto"

Invita a Cs a participar en el diálogo entre partidos: "No se autoexcluyan de grandes debates"

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha avisado este miércoles al PSC de que huir del debate es un error: "Sean valientes y afronten este debate, con todas las opciones sobre la mesa, sin ningún veto", ha dicho sobre la situación de Cataluña en el pleno del Parlament.

"Lo que defendemos es que se necesita una solución política al conflicto. Lo que tenemos que hacer es sentarnos y hablar", ha aseverado Aragonès interpelado por el diputado socialista Ferran Pedret, a quien el republicano ha dicho que ahora puede darse la oportunidad de explorar si hay una oportunidad.

Ha dicho que, hasta las elecciones generales, el posicionamiento del Gobierno central tensionó la situación: "No hablar, aunque sea para discrepar, no mantener una interlocución institucional mínima, no favorece a reducir la tensión. Proponer reformas del Código Penal para hacer delito lo que no era, no ayuda", así como aplaudir la sentencia del 1-O, según él.

Pedret ha señalado incumplimientos del Govern de acuerdos parlamentarios y una "falta de producción legislativa" y ha preguntado si el ejecutivo va en serio en su objetivo con la independencia, a mitad de una legislatura que parece que está acabando porque el Govern está sin aliento, según él.

Aragonès ha respondido que a veces es conveniente ensayar el discurso delante de un espejo --él lo hizo en su primera intervención como diputado-- y que, si Pedret lo hubiera hecho, habría visto que las mismas críticas pueden aplicarse al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.

El socialista ha señalado incumplimientos en ámbitos como la sanidad y la formación profesional, ante lo que Aragonès ha resaltado que se requieren recursos, por lo que ha pedido al PSC que "no se apunten a los que quieren impedir la tramitación" de las cuentas que el Govern llevará al Parlament previsiblemente en enero.

"A ver si abandonan la comodidad de la oposición declarativa y se ponen en la línea de la oposición constructiva y hacen enmiendas a los Presupuestos" para mejorarlos y conseguir que se puedan aplicar, ha resaltado el vicepresidente y conseller de Economía.

Pedret ha replicado que espera de un vicepresidente más argumentos que el "y tú más", y ha avisado de que él entra en contradicciones como reclamar que apoyen los Presupuestos catalanes después de haber rechazados los Generales del Estado, cuando incluían recursos para ámbitos que ha citado Aragonès, según él.

DEBATE CON CARRIZOSA

Aragonès también ha respondido a críticas de Carlos Carrizosa (Cs) invitándole a apoyar los Presupuestos para mejorar ámbitos como la industria, tras críticas del dirigente del partido naranja sobre su gestión y la situación, ante las que ha replicado: "En el relato de este país del horror que es Catalunya, ha obviado los resultados electorales".

Carrizosa ha criticado el gasto público para celebrar la Diada --Aragonès ha asegurado que cuesta más el Día de la Hispanidad y ha recordado que era la fiesta de la raza--, y ha sostenido que el independentismo ha entrado en barrena, mientras que Aragonès cree que es Cs quien lo ha hecho, porque ante el debate "ha ido a poner más tensión y crispación".

En este sentido, ha planteado que Cs puede acudir a la mesa de diálogo entre partidos --el presidente del Govern, Quim Torra, ha anunciado que convocará a partidos y entidades el 7 de enero--, y ha pedido que "no se autoexcluyan de grandes debates", porque la vía no es el Código Penal ni el autoritarismo judicial, en sus palabras.

El presidente de Cs en el Parlament ha avisado de que los independentistas no son mayoría y que, aunque lo fueran, no podrían hacer lo que quisieran porque las leyes protegen a las minorías, ante lo que Aragonès ha recordado pactos con Vox, "partido de extrema derecha que tiene el odio a las minorías como uno de sus estandartes".