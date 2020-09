Aragonès pide una respuesta conjunta ante la posible inhabilitación de Torra

El vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, ha defendido este martes que el independentismo tiene que dar una "respuesta conjunta" si inhabilitan al presidente de la Generalitat, Quim Torra, pero se ha mostrado partidario de que el próximo president sea elegido "por las urnas" tras una convocatoria electoral.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Aragonès ha revelado que Torra no ha compartido con él las posibles fechas que baraja para convocar elecciones: "La decisión se tiene que tomar desde aquí. Yo no sé la fecha, pero doy por hecho que antes de que se haga pública por parte del presidente lo compartirá con los socios de gobierno, no tengo ninguna duda y estoy convencido de que será así".

Aragonès ha enfatizado que, en caso de una inhabilitación, la Presidencia quedaría "vacante", por mucho que sea el vicepresidente el que asuma de forma interina parte de las funciones del cargo, y que ERC no presentará ningún candidato a un debate de investidura.

"Es bueno que la fecha de las elecciones no venga provocada por un calendario automático que se abre a partir de una sentencia que pueda inhabilitar al presidente, sino que se debería elegir desde aquí, y sería mejor que este calendario estuviera decidido desde las instituciones catalanas y en concreto desde el presidente de la Generalitat", ha señalado.

Sobre la ruptura entre JxCat y el PDeCAT, el vicepresidente ha expresado su "máximo respeto por las dinámicas internas de partido" y ha afirmado que espera que el espacio de la antigua Convergència "se acabe de ordenar".