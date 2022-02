Aragonès pide a Sánchez no subordinar la mesa de diálogo al apoyo de ERC en el Congreso

Reclama al presidente del Gobierno no "ponerse de perfil" ante el conflicto como hizo Rajoy

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no subordinar la mesa de diálogo al apoyo de ERC en iniciativas del Ejecutivo en el Congreso, como la reforma laboral.

"La negociación para resolver el conflicto no depende de ir votando a favor de cada ley que presenta el Gobierno del Estado en el Congreso de los Diputados", ha dicho en declaraciones a los medios en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) tras una sesión de trabajo con la dirección del museo, al ser preguntado por si el rechazo de ERC a la reforma laboral puede afectar a la mesa de diálogo.

Aragonès ha sostenido que si el Gobierno está comprometido con la resolución del conflicto lo debe demostrar con diálogo y negociación y no subordinarlo "a que haya el apoyo parlamentario siempre y en todo momento, porque si no es que no se cree lo que ha ido diciendo del diálogo y negociación".

Ha insistido en que este año debe haber "señales de que se comienza a desbloquear el conflicto político", ha afirmado que el Govern no se levantará de la mesa y que si es el Gobierno el que no quiere afrontar la negociación deberán explicarlo.

NO HACER COMO RAJOY

También ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "arrastrar los pies ante la necesidad de resolver el conflicto", por lo que ha llamado de nuevo a la movilización del independentismo para presionar al Ejecutivo central a negociar.

Ha advertido de que, a su juicio, la mesa de diálogo es "una oportunidad que es muy difícil que se pueda volver a dar" y ha asegurado que la obligación del independentismo es poner toda su fuerza para lograr una solución acordada con el Estado.

"Hay que poner toda la presión para que todo el mundo entienda que tiene que poner de su parte para la solución. Mirar hacia otro lado, ponerse de perfil es lo que hizo Mariano Rajoy. Por lo tanto, Pedro Sánchez no debería hacer lo mismo", ha añadido.

REFORMA LABORAL

Aragonès ha afirmado que la reforma laboral es una negociación entre el Gobierno central y los partidos del Congreso de los Diputados, y ha señalado que su posición personal coincide con la que manifestará ERC.

Ha asegurado que como Govern ven la propuesta de reforma laboral insuficiente porque no recupera aspectos competenciales que la reforma de 2012 soslayó: "Queda muy lejos de las expectativas, promesas públicas y necesidades del mercado laboral".

Preguntado sobre el aviso de los comuns de que retirarán su apoyo en el Parlament si ERC no avala la reforma laboral en el Congreso, ha recordado que el Govern ha ido aprobando iniciativas parlamentarias con apoyos muy distintos.

Ha celebrado que se pudiera llegar a un acuerdo con los comuns para los Presupuestos de la Generalitat y ha confiado en que participen en las comisiones de seguimiento, y ha rechazado "subordinar" la actuación del Govern a otras cámaras.