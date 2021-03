Aragonès pide a JxCat no mantener la provisionalidad por "tiempo indefinido"

(Actualiza la NA2129 con las contrarréplicas de los grupos)

El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido a JxCat de que "no hay motivos suficientes para que hoy no voten la investidura" y, ante la evidencia de que este grupo volverá a abstenerse, le ha reclamado no mantener la provisionalidad e interinidad "por tiempo indefinido".

En la intervención de réplica a los diversos grupos, durante la segunda sesión del debate de investidura, Aragonès ha indicado que coincide con la diputada de JxCat Gemma Geis en que "la diversidad es uno de los grandes activos de este país".

También ha explicado que desea una Generalitat "con funciones plenas" y ha recalcado que no ve "ningún obstáculo que impida votar a favor de la investidura" hoy mismo.

"Tenemos un gobierno en funciones, y ejerceré mis funciones de vicepresidente en funciones de presidente plenamente, con los límites que impone el período electoral, pero no puedo hacerlo todo", ha advertido.

En este contexto, ha reclamado a los postconvergentes que "no mantengan por tiempo indefinido" la situación de provisionalidad o de interinidad "porque las urgencias del país son muchas" y "no hay motivos suficientes para que no voten la investidura".

Al líder del PSC, Salvador Illa, le ha recordado que, tras los sucesivos recortes sufridos por el actual Estatut, "ustedes han sido incapaces, once años después, de poner una propuesta alternativa encima de la mesa".

"Estremece, y tanto que estremece, todo el tiempo transcurrido", ha añadido antes de apuntar que no se puede pasar página si lo que se busca es la resignación del independentismo "puesto que nosotros no nos resignamos, hemos venido a construir un país más justo".

También ha indicado a Illa que lo mejor que podría hacer su partido por los trabajadores de Bosch y de Nissan es que "cumpla con su compromiso de derogar la reforma laboral".

"Nadie ha hablado de buenos o malos catalanes, porque Cataluña es un solo pueblo y una sola nación, siempre lo hemos dicho", ha subrayado el candidato republicano.

A Vox, Aragonès le ha instado a no querer patrimonializar los deseos de los ciudadanos con orígenes diversos porque "nuestro país no mira los orígenes sino los derechos".

Aragonès ha vuelto a expresar de nuevo la coincidencia con la CUP y ha apuntado que "la acumulación de agravios no es suficiente, efectivamente, y hay que pasar de la acumulación de agravios a la acumulación de fuerzas" para avanzar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aragonès ha coincidido con la líder de los comunes, Jéssica Albiach, en que "las instituciones catalanas no pueden estar sometidas a ninguna tutela ni sustitución, pero tampoco por parte del Estado".

Albiach, ha señalado en la contraréplica a Aragonès, que un líder que quiere presidir la Generalitat debería tener, entre otras virtudes, "la de saber plantarse y decir basta" sobre las condiciones de Junts a ERC.

"Aquí estamos nosotros si llega el momento", ha señalado Albiach a Aragonès sobre la alternativa de izquierdas sin Junts que los morados han planteado a los republicanos desde la noche del 14F.

El presidente del grupo de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado a Aragonès de "humillarse" ante la CUP, un partido del que ha dicho esperar que sea ilegalizado.

En respuesta al diputado de ERC Sergi Sabrià, la portavoz de JxCat en el Parlament, Gemma Geis, ha afirmado que "la unidad se practica y no se predica", y ha defendido "una legislatura de unidad parlamentaria, de unidad en el Govern y de hoja de ruta".

"El día que esto sea posible porque tenemos el acuerdo cerrado tendrá el voto favorable de JxCat", ha apuntado.

cs-mpl-sjs/ce/jlg

1011745

1011923

(foto) (vídeo) (audio)