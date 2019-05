Aragonès pide al Gobierno retomar el diálogo y la declaración de Pedralbes

El vicepresidente catalán y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha pedido este viernes al Gobierno del PSOE que abandone la "parálisis", "venza el inmovilismo" y retome el diálogo con Cataluña, como prevé la declaración que ambos ejecutivos pactaron en el Palau de Pedralbes el 20 de diciembre de 2018.

En una conferencia en la XXXV Reunión del Círculo de Economía de Sitges, y por tanto ante un aforo formado mayoritariamente por empresarios y directivos, Aragonès ha dicho que existe un conflicto "entre la legitimidad democrática y la legalidad vigente" y que esta situación "puede aguantar un tiempo, pero no indefinidamente".

Para Aragonès, los Gobiernos catalán y español tienen la "obligación de vencer el inmovilismo, salir de la zona de confort" y reanudar una etapa de diálogo y negociación política para solucionar el problema.

"Los independentistas estamos dispuestos a salir (de la zona de confort), yo lo estoy, y creo que recíprocamente el Gobierno del Estado también lo tendría que hacer", ha manifestado.

Según Aragonès, Gobierno y Generalitat tienen "la obligación" de resolver políticamente un problema que es político, ya que las soluciones penales "no lo harán".

"Una sentencia, por muy dura que sea, no menguará los dos millones de catalanes independentistas, quizá hará más. Y a mí no me gusta conseguir más independentistas a golpe de actuaciones penales contra compañeros y amigos", ha apostillado.

Ha remarcado, en este punto, que los dos Gobiernos ya tienen un instrumento para trabajar en esta solución política, como es la denominada declaración de Pedralbes, que surgió tras la reunión que mantuvieron en este palacete de Barcelona Pedro Sánchez y Quim Torra el 20 de diciembre de 2018.

El texto reconoce la existencia de un conflicto y la búsqueda de un diálogo efectivo para vehicular una propuesta política.

"Es el único acuerdo político que desde el Estatut ha habido entre el Gobierno del Estado y el de Cataluña", ha recordado Aragonès, que considera que esta declaración "ofrece una oportunidad" que se tiene que retomar coincidiendo con el inicio de la nueva legislatura en el Estado.

"El Govern se compromete a hacerlo", ha aseverado el conseller de ERC, que ha agregado: "Creo que es una autopista suficientemente amplia como para empezar este diálogo necesario", puesto que implica que ni Gobierno ni Generalitat renuncien a sus posiciones iniciales.

"Creo que la declaración de Pedralbes ofrece una oportunidad magnífica, que además ya hemos aprobado. Hay que volver a ese punto", ha recalcado, tendiendo nuevamente la mano al Gobierno de Pedro Sánchez, ahora en funciones, para reanudar el diálogo.