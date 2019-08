Aragonès ofrece "diálogo y negociación" a Sánchez y lo emplaza a "moverse"

El vicepresidente del Govern y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, ha ofrecido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "diálogo y negociación" y lo ha emplazado a "moverse" si quiere ser investido en septiembre.

En declaraciones a Efe, después de que ERC se abstuviera en segunda votación en el debate de investidura de la semana pasada, Aragonès no ha desvelado cuál será el sentido del voto de los republicanos si en septiembre hay un segundo intento para investir a Sánchez, pero sí ha recalcado que eso está en sus manos.

"¿Qué pasará en septiembre? Depende de Pedro Sánchez, del planteamiento que tenga y de los aliados que quiera buscar", ha remarcado Aragonès, que sí ha dejado claro que ERC quiere tener la "capacidad de influir" en la política estatal.

"Todas las opciones están abiertas, no hay ninguna opción predeterminada, porque no sabemos cuáles serán las intenciones de Sánchez, ni si habrá un segundo debate de investidura. La pelota no está en el tejado de ERC", ha insistido.

Aragonès ha advertido de que en septiembre, a la espera de que el Tribunal Supremo dicte sentencia tras el juicio del 'procés', "las circunstancias pueden ser diferentes, y Pedro Sánchez quizá habrá dejado pasar una oportunidad, pero fundamentalmente depende de él".

En este sentido, ha recordado que "quien ha puesto condiciones y líneas rojas es Pedro Sánchez, no ERC", por lo que es él quien "tiene que moverse y debe entender que no tiene mayoría absoluta".

"Nosotros estamos dispuestos a abrir un escenario de diálogo y negociación", ha asegurado el vicepresidente del Govern, convencido de que esta debe ser "la legislatura del diálogo, de la negociación, para resolver el conflicto político que hay entre la sociedad catalana y las instituciones del Estado español".

Por ello, ha dicho, "todos los pasos" que haga ERC en el Congreso y el Senado "irán en la línea de abrir diálogo y negociación" para "sacar la política de los tribunales y llevarla a los parlamentos".

Sin embargo, "la paradoja es que nos hemos encontrado con un candidato a la presidencia del Gobierno español que daba la sensación de que no quería ser investido", ha lamentado.

Hasta el último momento, según Aragonès, el candidato socialista "ha intentado que el independentismo votase que no", porque "es evidente que no quiere una legislatura condicionada por ERC".

Por lo tanto, "lo que hemos de hacer desde ERC es tomar las decisiones para condicionar la legislatura, para tener nuestra capacidad de incidencia política y poder trabajar por el programa político con el que nos presentamos", ha afirmado.

Después de que el expresidente de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont, se abriera a apoyar la investidura de Sánchez si esa opción se derivaba de una "decisión estratégica" del conjunto del independentismo, Aragonès ha señalado que "si las decisiones son compartidas con todos los actores políticos, mucho mejor".

Pero ha puntualizado que esas decisiones deberían tomarse "atendiendo a los resultados electorales", teniendo en cuenta que en las elecciones del 28 de abril ERC obtuvo 15 diputados y se situó como primera fuerza en Cataluña, mientras que JxCat consiguió 7.

"A la hora de tomar las decisiones esto también hay que tenerlo en cuenta, porque no estamos en una situación de mitad y mitad", ha subrayado.

Aragonès ha recordado que en campaña electoral el presidente de ERC, Oriol Junqueras, dijo desde la cárcel que no pondría "líneas rojas" ni permitiría "ni por activa ni por pasiva un gobierno con el apoyo de la extrema derecha", y ese planteamiento "comportó un determinado apoyo electoral, 15 diputados y un millón de votos. Nos debemos a nuestros electores", ha dicho.