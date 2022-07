Aragonès niega que la suspensión de Borràs afecte al futuro del Govern

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha negado este jueves que la suspensión de Laura Borràs como diputada y presidenta del Parlament tras la apertura de juicio oral por su causa judicial por corrupción afecte de algún modo al futuro del Govern que conforman ERC y JxCat.



"No tengo información de ningún miembro del Govern que crea que no hay que seguir trabajando con la misma confianza. Lo que necesita el país es un Govern estable que pueda seguir trabajando", ha afirmado Aragonès en declaraciones desde la sede de la Agencia Catalana del Agua (ACA).



"Mezclar un juicio por corrupción con la lucha por la independencia de Cataluña, desde mi punto de vista, no es aceptable: más allá de la retórica, están los hechos; se ha aplicado el reglamento de Cataluña como está previsto para casos como éste", ha añadido.



"No se puede intentar mezclar carpetas. Se juzgarán en el juicio delitos vinculados a la corrupción. No se puede intentar tapar eso con el argumento de la lucha por la independencia de Cataluña. De hecho, la independencia la queremos para construir un país con instituciones libres de corrupción", ha afirmado.



Aragonès ha enfatizado que su ejecutivo "sigue comprometido con la independencia, la autodeterminación, la amnistía y la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía".



Sobre los miembros de la Mesa del Parlament, tildados de "hipócritas" por Borràs, Aragonès ha querido mostrar su "respeto" hacia ellos por aplicar un precepto del reglamento que, ha recordado, está vigente desde hace cinco años.