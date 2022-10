Aragonès mantiene su presión a Junts para presupuestos, sin cerrarse al PSC

El presidente catalán, Pere Aragonès, ha mantenido su presión a JxCat para negociar los presupuestos de la Generalitat de 2023, instándole a que no "abandonen" a los catalanes, pero ha insistido en no cerrar la puerta a un posible apoyo del PSC, con cuyo líder, Salvador Illa, ha mantenido un contacto esta misma semana.

En una entrevista en TV3, Aragonès ha insistido en su mensaje de los últimos días, dejando claro que su "prioridad" es pactar los presupuestos con JxCat, CUP y comunes, pese a que la formación liderada por Laura Borràs rompiera hace casi una semana la coalición de gobierno con ERC.

"Estoy convencido de que algunos han abandonado el gobierno, pero no abandonarán a la ciudadanía. Cuento con JxCat, claro que sí", ha señalado el president, que opinado que si los presupuestos eran buenos para JxCat hace una semana, cuando fueron elaborados por Jaume Giró, conseller de ese partido, "seguirán siendo buenos hoy".

Aragonès ha explicado que esta semana se ha puesto en contacto con líderes de esos distintos grupos, como Jordi Turull (JxCat), Jéssica Albiach (Comunes) y responsables de la CUP, pero también con el socialista Salvador Illa. "Y les he expresado que quiero aclarar si JxCat sigue dando apoyo al presupuesto. Y, si no, deberemos ver el escenario", ha sugerido.

Aunque no ha querido avanzar esos escenarios, tampoco ha cerrado la puerta a un posible pacto con el PSC, al ser preguntado. "Mi prioridad es aprobarlos con esos tres grupos. Después veremos el escenario y posibilidades de acuerdo, y qué ponen sobre la mesa los diferentes grupos parlamentarios", ha dicho.

"Ya veremos cuáles son los escenarios que se abren si JxCat no quiere dar apoyo. Iremos paso a paso", ha dicho Aragonès, que ha apuntado que con el PSC le gustaría "acuerdos en otros ámbitos, como el antirrepresivo" o en que detallen su propuesta para solucionar el conflicto catalán.

Lo que sí ha descartado con rotundidad son unas elecciones anticipadas, subrayando que su voluntad es seguir adelante con la legislatura y encontrar apoyos para que distintas medidas salgan adelante: "Con la que está cayendo (en alusión a la crisis económica y energética), no me imagino poniendo banderolas por la calle. Sería vivir fuera de la realidad".

Por otro lado, el dirigente republicano ha considerado que sería positivo que el independentismo comparta una estrategia común, pero ha dejado claro que no se dejará tutelar por Carles Puigdemont: "No supeditaré nunca las instituciones de Cataluña a entes externos, que merecen mi respeto, pero no pueden estar por encima del Govern, como por ejemplo el Consejo de la República".

También se ha mostrado crítico con el hecho de que Laura Borràs tache a su gobierno de ilegítimo: "Me parece un lenguaje que nos podemos ahorrar. Evidentemente JxCat no es Vox, pero hay determinados lenguajes que nos podemos ahorrar, porque en algunas partes de España dicen que hay presidentes que no son legítimos. La legitimidad de las instituciones no depende de que sea tu partido el que esté dentro".

Y sobre la mesa de diálogo con el Gobierno, ha urgido al Ejecutivo central a que "sea consciente de que hay compromisos claros", como aprobar antes de final de año en el Congreso modificaciones legislativas para la "desjudicialización". "Se debe avanzar y hace falta decisión política del Gobierno", ha sentenciado.