Aragonès juega con la agenda para no coincidir demasiado con el Rey y otras noticias que debes conocer

1. El plantón de Aragonès al Rey intensifica el pulso al Estado mientras el Gobierno acelera los indultos

David Zorrakino / Europa Press









El independentismo sigue controlando todos los detalles de cada uno de sus movimientos, en un momento clave marcado por los inminentes indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez concederá a los políticos del procès. En este sentido, la presencia del Rey Felipe VI en Cataluña ha provocado que la Generalitat cuadre su agenda para mantener el pulso independentista al Estado, marcando distancia con la presencia de la Corona en la Ciudad Condal.

2. El deber del Estado es proteger la vida: Vox pide una medida cautelar para suspender la ley de eutanasia









Lo primero que VOX pide al Tribunal Constitucional es una medida cautelar, que se suspenda la aplicación de la ley de eutanasia, que entra en vigor el 25 de junio, porque podría causar daños irreparables mientras no haya sentencia. Según el recurso, al que ha tenido acceso COPE, esta ley vulnera frontalmente el derecho fundamental a la vida, que es el valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico, y en él se sustentan los demás derechos.

Vídeo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Inocencio Arias, diplomático y colaborador de programas como 'Herrera en COPE' ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE las principales claves del plan fallido de Moncloa con Biden. "Ha sido una cosa bochornosa. No hemos quedado en ridículo a nivel internacional porque no le ha interesado a nadie. Todo esto ha surgido porque la gente de Sánchez quiere sacar pecho. Quieren fanfarronear de que Sánchez es un gran estadista y como Biden no le ha llamado por teléfono en cinco meses pues tenían que demostrar que estaban mu bien".

4. Cada día se denuncian 40 nuevas okupaciones de viviendas en España

Uno de los edificios okupados en Palavea Vella









Cada día se producen 40 denuncias por ocupación ilegal de viviendas en España, casi la mitad de ellas en Cataluña. En el último año y a pesar del COVID esta situación ha ido a más. Prolifera una nueva modalidad, la llamada “inqui-ocupación”, la llevan a cabo personas o familias que firman un contrato de alquiler que luego dejan voluntariamente de pagar. Es justo lo que le ocurrió a Chantal Santiago de 53 años. Junto a su marido y sus dos hijos pasaron de alquilar con opción a compra su única propiedad, un chalet con jardín en la localidad leridana de Cervera, a vivir de ayudas sociales después de que sus inquilinos dejaran hace un año de pagar la renta y se negaran a abandonar la vivienda.

5. La vacuna de AstraZeneca previene hasta el 92 por ciento de los ingresos causados por la variante Delta

EFE/Marcial Guillén









Nuevos datos de evidencia en la práctica clínica real recogidos por el organismo de salud pública del Reino Unido, Public Health England (PHE, por sus siglas en inglés), han evidenciado que la vacuna contra la COVID-19 de Astrazeneca ofrece altos niveles de protección contra la variante 'Delta', conocida anteriormente como 'india', tras la segunda dosis.