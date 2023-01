Aragonès invita sin éxito a Illa a cerrar ya un acuerdo de presupuestos

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha invitado nuevamente al líder del PSC, Salvador Illa, a cerrar lo antes posible un acuerdo de presupuestos, un llamamiento sin éxito ya que el dirigente socialista ha insistido en que el Govern acepte todas sus condiciones "de mínimos" o busque otro socio.

Durante la sesión de control al presidente catalán en el pleno del Parlamento de Cataluña de este miércoles, Aragonès ha llegado incluso a mostrar físicamente el proyecto de presupuestos catalanes, exhibiendo ante Illa el dossier de cuentas de 2023. "Tenemos a punto el proyecto de presupuestos", ha esgrimido.

Un dossier que, según han explicado fuentes del gobierno catalán, incluye el acuerdo suscrito ya con los comunes, además de los principios de acuerdo que según el Govern se han logrado hasta la fecha con PSC-Units y con JxCat.

"Si ponemos por delante los intereses de país, por encima de los de partido, podemos tener un acuerdo que será bueno para la ciudadanía", ha dicho, con ese dossier en la mano, el presidente Aragonès, que ha asegurado además que con unos presupuestos aprobados se podrá dar respuesta también a "parte" de las demandas de los colectivos sanitarios y educativos que hoy convocan huelgas en Cataluña.

En su intervención, Illa ha sugerido que el gobierno de Aragonès no tiene "rumbo, orientación ni proyecto", como tampoco estabilidad o apoyo parlamentario suficiente, y ha dejado claro que la propuesta de los socialistas es "de mínimos", en alusión las condiciones que pasan por desbloquear el Hard Rock, la B-40 y la ampliación aeroportuaria.

"Usted sabrá, la responsabilidad es suya. Si no suscribe estas propuestas, su responsabilidad es buscar otros apoyos", ha advertido Illa, que ha recordado que los presupuestos se tramitan y debaten en el Parlament y no en otros foros. "A menudo es mejor hablar de menos que de más. Hablar por hablar no es bueno".

Unas palabras que, según fuentes socialistas, aluden al malestar del PSC por las duras palabras de Gabriel Rufián en el Congreso presionando para los presupuestos catalanes, como también a que Aragonès planteara esta cuestión presupuestaria al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre hispanofrancesa.

LAS HUELGAS, PRESENTES PERO EN SEGUNDO PLANO

Con médicos y profesores saliendo a la calle hoy en la primera gran jornada de huelga en Cataluña de este 2023, mientras que los taxistas protagonizan también un parón, varios grupos y el president han hecho referencia a esta cuestión, aunque en segundo plano en el debate.

Prácticamente todo el grupo de la CUP se ha ausentado de la sesión de control, para conversar con los manifestantes del sector de la enfermería que se concentraban en el exterior de la Cámara, unas manifestaciones que la diputada Eulàlia Reguant ha lamentado que son "constante" desde que Aragonès es president.

Pero Aragonès le ha replicado que este "malestar" de sanitarios y profesores responde a "situaciones estructurales agravadas en últimos años" y la respuesta pasa por los presupuestos: "Dado que están preocupados por las necesarias mejoras en sanidad, educación y servicios sociales, vengan y negocien los presupuestos".

Las protestas también han recibido apoyo de los comunes, cuya líder parlamentaria, Jéssica Albiach, ha lamentado "el bloqueo" de la negociación presupuestaria, pero ha emplazado al president a ejecutar ya el acuerdo con los comunes, sobre todo en materia sanitaria, a través de un decreto ley y una modificación de crédito.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aragonès se ha mostrado partidario en cambio de esperar a que el presupuesto se apruebe "entero", ya que supondrán 1.200 millones más para salud y 650 millones más para educación.