Aragonès insiste en que "no hay presidente" en Cataluña pero sí un Govern que ejercerá sus funciones

El vicepresidente en funciones de presidente, Pere Aragonès, ha insistido este miércoles en que "no hay presidente" en Cataluña después de que el Tribunal Supremo inhabilitara a Quim Torra al frente de la presidencia de la Generalitat, pero ha recalcado que sí hay un Govern que seguirá ejerciendo sus funciones y competencias, de acuerdo con las leyes del Parlament.

Así lo ha manifestado en respuesta al líder del PP catalán, Alejandro Fernández, en la sesión de control en el Parlament, después de que éste haya emplazado a Aragonès a describir las funciones limitadas que ha asumido como presidente tras la inhabilitación de Torra.

"Cataluña no tiene presidente. Ha sido inhabilitado acusado por poner una pancarta defendiendo lo que muchos compartimos, independentistas y no independentistas, que este país no debe tener gente en prisión y en el exilio por poner urnas", ha subrayado Aragonès, y ha advertido de que no normalizarán lo ocurrido tras el fallo del Supremo.

Sin embargo, ha dejado claro que sí hay un Govern en funciones que tiene unas funciones limitadas que ejercerá "hasta donde permitan las leyes" del Parlament, y cree que así lo han demostrado estos días reuniendo la comisión de seguimiento de la Covid-19, que considera la principal preocupación actual del Ejecutivo catalán.

Así, ha emplazado a Fernández a comparar el trabajo que hace en Cataluña con el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Mientras en Madrid están en una absurda guerra de banderas, demostrando ineficacia, aquí no hemos parado de trabajar".

"ARAGONÈS, EL LIMITADO"

Para el líder del PP catalán, el vicepresidente del Govern en funciones de presidente corre el riesgo de pasar a la historia como "Pere Aragonès, el limitado", y considera que Cataluña no puede tener un presidente con funciones limitadas durante mucho tiempo.

Aragonès también ha replicado a la líder de los comuns, Jéssica Albiach, que en Cataluña no hay presidente y que lo seguirá diciendo las veces que sea necesario: "No habrá nuevo presidente hasta que los ciudadanos lo elijan".