Aragonès e Illa solemnizan su acuerdo presupuestario en el Palau de la Generalitat

El presidente catalán, Pere Aragonès, y el primer secretario del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, han solemnizado este martes su acuerdo sobre los presupuestos catalanes en el Palau de la Generalitat.

Aragonès e Illa han firmado el acuerdo presupuestario alcanzado por el Govern y el PSC, que plantea cuatro prioridades -enseñanza, vivienda, seguridad y lucha contra la sequía- y prevé destinar 7.435 millones de euros a educación, añadir en 2024 unas 4.000 viviendas al parque de alquiler social, nuevos juzgados y medidas antisequía.

No hay, en cambio, referencias al Hard Rock, el proyecto recreativo y turístico en el Camp de Tarragona que el PSC exige impulsar -fue uno de los compromisos pactados el año pasado- y que el Govern se ha comprometido a no frenar, aunque este es justamente el escollo que impide ahora un acuerdo con los comunes, que rechazan de plano la iniciativa al considerar que no es sostenible.

Sobre las 16:00 horas, Aragonès e Illa han escenificado su acuerdo con una fotografía en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, donde se han estrechado la mano ante los medios gráficos, antes de pasar al despacho del president para rubricar el documento pactado.

El "Acuerdo entre el Govern de la Generalitat y el Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar para aprobar el Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2024" es un documento de 17 páginas, estructurado a partir de las cuatro prioridades presupuestarias, además de otras medidas en los ámbitos de industria, investigación, energías renovables, infraestructuras, salud, derechos sociales, cultura y mundo local. EFE

