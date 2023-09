Aragonès: Hay a quien le molesta que el catalán se promueva y se utilice sin sumisiones

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha hecho este jueves una defensa de los lazos entre todos los territorios donde se habla catalán, idioma que, ha dicho, "nos hace avanzar como nación", y ha lamentado que "hay a quien le molesta que se promueva, se use, se utilice sin sumisiones".

Así lo ha defendido Aragonès durante su discurso esta tarde desde la plaza Margarida Xirgu de Barcelona en la entrega de la Medalla de Oro de la Generalitat a la cantante balear Maria del Mar Bonet, al activista cultural y editor valenciano Eliseu Climent y a la poeta catalana Marta Pessarrodona.

Durante su intervención, el presidente de la Generalitat ha afirmado que las instituciones catalanas están dando "un gran impulso" al idioma propio, y ha ejemplificado con su pleno reconocimiento "en el Estado y en Europa", que permitirá defender los intereses de Cataluña "en nuestra lengua".

Aragonès también ha manifestado que en las Islas Baleares, la Comunitat Valenciana, la Franja de Ponent (Aragón) y la Catalunya Nord (los Pirineos Orientales franceses) están haciendo "todo lo que está en nuestras manos -ha dicho- para fortalecer el uso social del catalán".

Ha reivindicado los vínculos de una lengua capaz de "sumar multitud de acentos y matices" con el resto de "pueblos hermanos" que forman los "Países Catalanes", que van "de Salses (Francia) a Guardamar (Alicante), y de Fraga (Huesca) a Maó (Menorca)".

Además, ha reivindicado que la lengua "ha de seguir siendo el pilar de la nación catalana, el centro neurálgico, la forma colectiva de quienes somos" y ha reivindicado el legado de los tres galardonados en la defensa del idioma y la cultura propias.

En cuanto a los galardonados, Eliseu Climent ha reivindicado que el reconocimiento supone una "inyección de energía" para seguir trabajando por la cultura y lengua catalanas, en "un momento complicado en el País Valenciano y las Islas Baleares".

Maria del Mar Bonet ha reivindicado la normalidad con la que ha cantado siempre en catalán, una lengua que es "el alma de los Países Catalanes donde he crecido -ha dicho- y me he formado como persona y artista, en libertad".

La poeta Marta Pessarrodona ha asegurado por su parte que el "bilingüismo se combate con el plurilingüismo".