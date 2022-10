Aragonès ficha a exdirigentes de CDC, PSC y Podem para su Govern sin JxCat

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, incorporará a figuras con trayectorias destacadas en la antigua Convergència, el PSC y Podem Catalunya para dar continuidad a su Govern después de la salida de los consellers de JxCat.

Seguirá siendo un Govern con catorce departamentos, pero sin vicepresidencia, si bien la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, sale reforzada con nuevas competencias.

Las siete bajas de JxCat serán cubiertas por otros siete consellers: Carles Campuzano (ex de CDC) a Derechos Sociales, Joaquim Nadal (ex del PSC) a Investigación y Universidades, Gemma Ubasart (ex de Podem) a Justicia, Derechos y Memoria, Manel Balcells a Salud, Natàlia Mas a Economía y Hacienda, Meritxell Serret a Acción Exterior y Juli Fernández a Territorio.

Los nuevos consellers -cuyo nombramiento será efectivo mañana lunes, para que tomen posesión el martes a las 9.00 horas y asistan luego a su primera reunión- cubrirán las vacantes que dejaron sus predecesores de JxCat, después de que el pasado viernes salieran del Govern, cuya estructura también experimenta algunos cambios.

A falta de una vicepresidencia, Vilagrà ejercerá como número dos del Govern, asumiendo tareas de coordinación y nuevas áreas como la gestión de todas las delegaciones del ejecutivo en el territorio, además del ámbito de procesos electorales.

Apenas cuarenta y ocho horas después de quedarse sin socio de gobierno, Aragonès ha cerrado los nombres de los nuevos consellers, entre los que hay varios fichajes llamativos -que fueron figuras relevantes de otros espacios políticos-, con voluntad de representar "el 80 %" de la población catalana que es favorable a votar en un referéndum de autodeterminación, según fuentes de la Generalitat.

Es el caso, por ejemplo, de Joaquim Nadal, que fue conseller del PSC con los gobiernos tripartitos que presidieron Pasqual Maragall y José Montilla y que ahora pasará a ocuparse del departamento de Investigación y Universidades que hasta ahora dirigía Gemma Geis.

Después de haber sido candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat en 1995, Nadal se convirtió en conseller de Política Territorial y Obras Públicas del primer tripartito, que lideró Pasqual Maragall entre 2003 y 2006, periodo en el que además desempeñó las funciones de portavoz del Govern.

Durante el mandato de Montilla, entre 2006 y 2010, Nadal conservó la cartera de Política Territorial y Obras Públicas, en un segundo gobierno tripartito compartido por PSC, ERC e ICV-EUiA, hasta que la CiU de Artur Mas desbancó del poder a la triple izquierda.

Alcalde de Girona de 1979 a 2002, Nadal, que pertenecía al ala más catalanista del PSC, se fue distanciando de la dirección del partido a medida que iba avanzando el proceso independentista, hasta que dejó la militancia socialista en 2015.

Otro fichaje sorpresa es el de Carles Campuzano, histórico dirigente de la antigua Convergència, después del PDeCAT, y que entre 1996 y 2019 fue diputado en el Congreso.

Campuzano pertenecía al ala socialdemócrata de Convergència y chocó con la línea unilateralista trazada más adelante por JxCat, que lo apartó de las listas al Congreso en 2019.

Aragonès ha reclutado asimismo un perfil procedente del espacio que representan los comunes: Gemma Ubasart, que fue secretaria general de Podem Catalunya en 2015, hasta que dimitió por discrepancias internas.

Al frente de Economía y Hacienda se situará por primera vez una mujer: Natàlia Mas, hasta ahora directora general de Industria y, anteriormente, secretaria de Economía entre 2019 y 2021.

Para Acción Exterior, Aragonès ha elegido a una cara conocida en ERC: Meritxell Serret, que fue consellera de Agricultura durante la legislatura del 1-O y que huyó a Bélgica para evitar ser procesada, aunque regresó a España el año pasado y se puso a disposición del Tribunal Supremo, antes de convertirse en diputada del Parlament en las elecciones de 2021.

El conseller de Salud será Manel Balcells, de perfil técnico y uno de los impulsores de la medicina en el deporte en Cataluña, mientras que para dirigir Territorio llega Juli Fernández, exalcalde de Sabadell (Barcelona) y actualmente diputado de ERC en el Parlament.

Tras darse a conocer los nombres, Aragonès ha destacado que con estas incorporaciones "Cataluña tendrá un Govern de país. Un Govern para la Cataluña entera, que representará los consensos del 80% de la ciudadanía".

No han tardado en responderle los dos cabezas visibles de JxCat, Jordi Turull y Laura Borràs, ya con un tono crítico de oposición.

Turull ha retado a Aragonès a comprobar si su Govern dispone del "consenso del 80%" del Parlament, una alusión a que se someta a una cuestión de confianza, mientras que Borràs ha denunciado que este ejecutivo carece de "legitimidad política y democrática" porque no ha sido "validado" por el Parlament ni en unas elecciones.

Poco antes de conocerse la remodelación, la presidenta de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha alertado a Aragonès: si pretende gobernar solo con la fuerza de ERC, su Govern "nace muerto y, por tanto, no podrá contar con el apoyo" de los comunes.