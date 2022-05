Aragonès exige "medidas" frente al espionaje: "Una reunión no resuelve nada"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que adopte "medidas" frente al espionaje a independentistas y ha avisado de que "una reunión por si sola no resuelve nada", sino que hace falta un "punto de inflexión" para restablecer confianzas.

En declaraciones al diario Ara, Aragonès se ha referido a la breve conversación que mantuvo con Sánchez ayer viernes en Barcelona, en la que le trasladó la "urgente" necesidad de un encuentro entre ambos para hablar "cara a cara" sobre los casos de espionaje.

"No buscamos una foto con el presidente Sánchez. Una reunión por si sola no resuelve nada. Lo resuelven las medidas que se adopten, las medidas que se acuerden, las medidas a las que se comprometan. Eso pasa por la transparencia, la asunción de responsabilidades y las garantías de no repetición" de ese espionaje, ha advertido.

Aragonès, que espera que su encuentro con Sánchez sea "pronto", ha afirmado que hay que "restaurar la confianza en la relación y la credibilidad, que hoy está extremadamente dañada no solo por el espionaje sino sobre todo por la gestión" que ha hecho el Gobierno.

Según Aragonès, "se está escondiendo mucha información que el Gobierno español debe poner a disposición de todos".

En cuanto a la asunción de responsabilidades, ha remarcado que "un Gobierno democrático no puede tener una ministra de Defensa que diga que se nos espía porque somos independentistas".

"La gestión que ha hecho el Gobierno español desde el primer día ha sido un desastre absoluto y es imprescindible un punto de inflexión. Si no se produce, será responsabilidad del Gobierno español haber hecho imposible un camino que habíamos iniciado hace un año", ha remarcado, en alusión a la mesa de diálogo.

Para avanzar en el diálogo, ha insistido, antes hay que "restaurar una confianza mínima entre las partes y restaurar la credibilidad también de este proceso" y el PSOE debe "demostrar que es diferente del PP".

Sí ha valorado "positivamente", en cambio, el apoyo de Unidas Podemos a la reclamación de explicaciones y de asunción de responsabilidades por el espionaje.