Aragonès espera que Torra "consensúe" con ERC un horizonte electoral

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha dado a entender este jueves que espera que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, busque el "máximo consenso" con ERC para fijar un horizonte electoral en Cataluña.

En las últimas semanas, las apelaciones desde ERC a acordar ya un calendario electoral han chocado con la negativa de Torra a abrir este melón, pese a que el Tribunal Supremo puede confirmar en los próximos meses su inhabilitación, lo que automáticamente alteraría la legislatura en Cataluña.

En una visita a una escuela de Breda (Girona), Aragonès ha subrayado que no desea "contribuir a una dinámica de polémicas estériles que no llevan a ninguna parte" sobre si Torra debe convocar o no cuanto antes unas elecciones, pero sí se ha mostrado "seguro" de que en este tipo de cuestiones "habrá consenso".

La decisión de convocar elecciones, ha reconocido, "corresponde legalmente al presidente de la Generalitat", pero al mismo tiempo ha puesto de relieve que "es mejor que todas las decisiones generen el máximo consenso siempre".

Por ello, Aragonès está "convencido" de que, precisamente para que el trabajo que está llevando a cabo el Govern para hacer frente a la crisis derivada del coronavirus "se pueda continuar haciendo", las "decisiones en el ámbito político" se tomarán "con el máximo consenso". EFE