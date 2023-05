Aragonès espera alcanzar un acuerdo por la sequía con la ley de Junts: "Por el Govern no quedará"

Confirma que la Generalitat aprobará este mes el plan de gestión de cuencas internas

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha deseado que los grupos alcancen un acuerdo sobre medidas frente a la sequía en el marco de la proposición de ley de Junts que votará este jueves el Parlament: "Por el Govern no quedará. Si este acuerdo no fue posible hace dos meses y ahora es posible, bienvenido sea".

En la sesión de control en el Parlament este miércoles, ha sostenido que las "dinámicas electorales" por las elecciones municipales de mayo no deberían impedir grandes acuerdos, en sus palabras, para afrontar la excepcionalidad por sequía en Catalunya.

Estas declaraciones llegan en plenas negociaciones entre PSC, Junts y ERC sobre esta proposición de ley, centradas en el régimen sancionador a los municipios que introdujo el decreto ley del Govern y en nuevas inversiones en el ciclo del agua para garantizar el suministro.

"Tendremos que hacer un esfuerzo todos. Si alguien tiene que lucir más, no tengo problema. Lo importante es que haya soluciones", ha insistido, tras las críticas de Jéssica Albiach (comuns) por dejar que sean los socialistas y Junts quienes marquen la negociación, según ella.

Aragonès ha recordado que en el debate sobre el decreto ley del Govern ante la sequía en marzo pidió a la oposición no hacer electoralismo con la gestión de la sequía: "Debo reconocer que he fracasado. No he evitado que la sequía se convirtiera en 'pim, pam, pum' electoral".

También ha adelantado que el Govern aprobará este mayo el plan de gestión de las cuencas internas, tras el retraso por el que la Comisión Europea expedientó a la Generalitat.

