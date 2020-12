Aragonés (ERC): "No podemos sacrificar el presente ante la peor crisis"

El vicepresidente en funciones de presidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha justificado el apoyo de su partido a los presupuestos generales del Estado para 2021 al señalar que "no podemos sacrificar el presente" ante "la peor crisis" en muchos años debido a la pandemia, lo que obliga a procurar los recursos para afrontarla.

En unas declaraciones a A3 Televisión, Aragonès ha indicado que hay que disponer de los recursos que prevén estos presupuestos "en una situación de crisis tan fuerte, con un PIB cayendo dos dígitos", y esto no significa, ha puntualizado, que ERC sea ahora autonomista y se olvide de la independencia.

"Seguimos planteando la independencia de Cataluña, y es fundamental la amnistía y la autodeterminación, pero también nos importa la situación de la gente, de las empresas que están cerrando, de las familias que no llegan a final de mes", ha explicado.

A la pregunta de por qué en 2018 ERC rechazó los presupuestos de un gobierno del PSOE y ahora contribuye a aprobar los del gobierno de PSOE-UP para el año 2021, Pere Aragonès ha subrayado que "la diferencia es muy clara, y es que estamos sufriendo la peor crisis habida en muchísimos años" como consecuencia "de la pandemia".

Esto no quita, ha afirmado para salir al paso de algunas críticas recibidas de otros partidos independentistas, que "seamos siendo independentistas y republicanos, y no vamos a renunciar nunca a esto", ha asegurado.

Ha añadido, en este sentido, que "yo hablo por nosotros, no por otros partidos, y lo que puedo decir es que ERC está comprometida con el presente del país, no quiero un país independiente a costa de haber sacrificado el presente, quiero la independencia para vivir mejor, no podemos dimitir de esto".

Respecto a una posible reforma fiscal para evitar "el 'dumping' que hace Madrid" al resto de comunidades autónomas, ha insistido en que lo que pide ERC "es que se trate a Madrid como la UE trata a Luxemburgo cuando hace 'dumping' con los impuestos".

"Hay un gran desequilibrio, y para los más ricos Madrid es un paraíso fiscal", ha lamentado Pere Aragonès antes de puntualizar que esto no tiene nada que ver ni con las empresas catalanas que en 2017 cambiaron su sede social "pero siguen tributando en Cataluña", y tampoco con la situación económica.

Ha recordado, en este punto, que "una de cada tres multinacionales que hay en España está establecida en Cataluña" y que estas y las demás empresas "valoran positivamente el entorno económico catalán y la potencia de nuestra economía".