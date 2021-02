Aragonès (ERC) pide poner "día y hora" para celebrar el cara a cara con Illa (PSC)

Insiste en que no dará "ningún tipo de apoyo" al PSC y ve a Illa como la nueva Arrimadas

El viceptesidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha pedido este lunes poner "día y hora" para celebrar el debate cara a cara con el candidato del PSC, Salvador Illa, que el dirigente republicano propuso el domingo en el debate organizado por RTVE.

Lo ha dicho en un acto de campaña telemático, después de que Illa haya aceptado el cara a cara porque asegura que no tiene "ningún problema en debatir con nadie que quiera debatir" con él para confrontar proyectos.

El dirigente republicano ha celebrado que Illa lo haya aceptado y ha confiado en que ahora los equipos de cada candidato se pondrán "de acuerdo para poder fijar día y hora".

"Yo estoy disponible, es importante que la ciudadanía pueda ver estos dos proyectos alternativos, cuál es el mejor y cuál quieren escoger", ha afirmado.

Para él, las elecciones del 14 de febrero son cosa de dos: o Illa, al que ha tachado de ser la "nueva operación Arrimadas" impulsada por el Estado para derrotar al independentismo o ERC, que considera que es el único partido que puede unir a todas las fuerzas favorables a la autodeterminación y la amnistía.

Preguntado por si ERC podría pactar con el PSC o abstenerse en una hipotética investidura de Illa, Aragonès ha insistido en que los republicanos no darán "ningún tipo de apoyo" a los socialistas, ni con un alianza ni con una abstención.

Considera que ERC y el PSC representan proyectos antagónicos, y que precisamente él se presenta a estas elecciones para "derrotar a Salvador Illa y al proyecto del PSC", y ser presidente de la Generalitat.

JOAN CANADELL

En el debate de RTVE, Aragonès aseguró que, si preside el próximo Govern, no habría ningún miembro del Ejecutivo "xenófobo" y en el acto de este lunes ha vuelto a decir que no aceptará a nadie con actitudes de este tipo, recordando además que él tiene orígenes familiares en Palomares (Almería).

Al ser preguntado por si ve xenófobas algunas de las declaraciones del número dos de Junts, Joan Canadell, en su cuenta de Twitter, ha respondido que algunas de estas expresiones no le han gustado: "Hay expresiones que a veces lees por las redes que no compartes lo más mínimo", aunque no ha concretado explícitamente si Canadell sería una de las personas a las que excluiría de un futuro gobierno.

"Yo ahora no me pondré a repasar los 'timelines' de Twitter de todas las opciones que podría haber. Lo que tengo muy claro es que un Govern independentista, como el que yo quiero presidir, con visión amplia, tiene que mirar por el conjunto del país. Porque este país lo compartimos todos, y todos y cada uno de ciudadanos de este país tienen los mismos derechos", ha subrayado.