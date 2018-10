Aragonès (ERC) descarta pacto de presupuestos "si Sánchez sigue la línea represiva de Rajoy"

El vicepresidente de la Generalirat y 'número 3' de ERC, Pere Aragonès, ha descartado un pacto de apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sigue la línea represiva de Mariano Rajoy", y ha destacado que no tiene sentido que les pidan un acuerdo por la estabilidad mientras siguen en esa línea.

En declaraciones a los medios tras realizar la ofrenda floral en el Fossar de la Pedrera por el 78 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, Aragonès ha asegurado que "no tiene sentido que se entre a debatir si no hay movimientos" por parte del Gobierno, tras lo que ha defendido que, si no es así, su partido tomará sus propias decisiones.

Aragonès ha insistido en que se "está produciendo una nueva ola de represión" contra las instituciones de autogobierno de Catalunya, y ha añadido que, a pesar de ello, su partido seguirá adelante y que será su presidente, Oriol Junqueras, quien tome la decisión de apoyar o no las cuentas.