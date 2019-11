Aragonès (ERC) acusa al PSOE de asumir "el discurso de las tres derechas" contra Cataluña

Torrent critica que Pedro Sánchez se diferencia de Mariano Rajoy "a peor"

El coordinador nacional de ERC y vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha criticado este martes que el PSOE de Pedro Sánchez "ha asumido el discurso de las tres derechas para ir contra Cataluña", en un mitin de campaña ante 280 personas en el Teatre Metropol de Tarragona.

Ha lamentado que el debate de los candidatos a las elecciones generales de la noche de este lunes "era una competición para ver quién pegaba más fuerte con la porra contra Cataluña, a ver quién tenía la posición más agresiva".

"El voto más útil contra el fascismo es el que ha sido durante los últimos 88 años, es el de ERC, que cuando ha habido el fascismo siempre nos han tenido delante, de pie, con los pies en el suelo pero con el puño bien alzado en defensa de las libertades", ha reivindicado.

Ha llamado a dejar claro que son el voto útil, especialmente a los que, en las últimas elecciones generales del 28 de abril, "inocentemente y con toda la buena voluntad, votaron al PSOE para parar los pies al 'trifachito'".

Aragonès ha afeado a Sánchez que proponga tipificar como delito los referéndums que se consideran ilegales, preguntándose por qué ha avalado la sentencia al 1-O si ahora no lo son, y ha añadido que lo vio acercarse a argumentos de la derecha en el debate: "Amenazando a la televisión pública y a los periodistas. Amenazando a los maestros de este país, amenazando también a la voluntad democrática" de Cataluña".

"INTERVENIR LAS ESCUELAS"

En el acto, el presidente del Parlament y dirigente de ERC, Roger Torrent, ha acusado a Sánchez de haber elegido una gran coalición con el PP para ir en contra de Cataluña: "Las propuestas del presidente Sánchez para Cataluña son intervenir las escuelas, censurar TV3 y poner en la cárcel a quien organice un referéndum".

Ha recordado que cuando entró en el Gobierno, se preguntaron si el Ejecutivo de Sánchez se diferenciaría al de Mariano Rajoy (PP): "Y sí que se ha diferenciado, sí, pero a peor. Hoy Pedro Sánchez se ha convertido en el verdadero portavoz de la derecha española, lo vimos ayer en el debate".

"Nosotros le decimos que no pasará, que los maestros y los profesores de este país no se tocan, que la televisión pública de este país no se toca, y que el futuro de este país lo decidirán los catalanes y las catalanas votando, por más represión, por más voluntad de meternos en la prisión", ha afirmado.

Ha asegurado que están convencidos de lo que hacen y que no se amedrentarán a pesar de que los manden a la cárcel: "Nos encierran en la prisión porque en el Estado español la represión ha ganado a la democracia. Entonces la pregunta es: ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el PSOE, hasta dónde está dispuesto a asumir el camino de la represión?".

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha afirmado en el mitin que muchos catalanes han dicho 'basta' y han salido a la calle, y ha lamentado que lo primero que visitó Sánchez al acudir a Barcelona fue el cuartel de la Guardia Civil, "aquella casa de la tortura en épocas oscuras".

JÓVENES EN LA CÁRCEL

Ha abierto el acto el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que ha criticado el encarcelamiento de jóvenes "de forma injustificada" en las protestas contra la sentencia en Tarragona, y ha dicho que quieren que salgan de la cárcel.

La candidata de Jovent Republicà al Congreso, Marta Rosique, ha criticado que se ha criminalizado a los jóvenes para evitar que se movilicen, en su opinión: "Estamos tan hartos de tener un presente y un futuro incierto, que estamos empezando a perder el miedo".

También ha intervenido el candidato de Tarragona al Congreso, Jordi Salvador, que ha asegurado que ERC es un partido que lucha también por los derechos sociales, así como la candidata al Senado Laura Castell, que ha llamado a ganar en las urnas.