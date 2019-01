Aragonés elude la polémica entre Junqueras y Puigdemont por la huida del expresident a Bélgica

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha evitado entrar este miércoles en valorar si el presidente de ERC, Oriol Junqueras, encarcelado por el procés, reprochaba su marcha al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se encuentra huido en Bélgica, en la carta leída por su hermano en una conferencia este martes.

"Es la explicación de una decisión personal", ha asegurado Aragonés en una entrevista en Tele5, recogida por Europa Press, para agregar que lo expresado por Junqueras no es algo nuevo y que es perfectamente compatible con quien, de acuerdo a sus convicciones personales, "entendió que lo mejor era defender su posición en el exilio".

El dirigente de ERC asegura que las palabras de Junqueras explican su decisión personal de ir a declarar al Supremo, lo relaciona con sus "propias convicciones", aunque evita criticar a Puigdemont. "El exilio de Puigdemont no se explicaría sin la prisión preventiva que se está aplicando injustamente en Cataluña y al revés", ha querido zanjar Aragonès.

"Yo me quedé en Cataluña por sentido de responsabilidad ante mis ciudadanos. Sócrates, Séneca o Cicerón tuvieron la posibilidad de huir, pero no lo hicieron, esta responsabilidad cívica y ética me impresiona mucho", rezaba el comienzo del discurso de Junqueras, que ha sido interpretado como una crítica al expresident.