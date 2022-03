Aragonès dispuesto a reunirse con Lambán para hablar de los Juegos Olímpicos

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrado su disposición a abordar con el jefe del Ejecutivo de Aragón, Javier Lambán, la presentación de una candidatura conjunta a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, tras las discrepancias expresadas por ambos sobre esta cuestión.

En una breve comparecencia tras la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma, a preguntas de los periodistas, Aragonès ha señalado que el encuentro celebrado este domingo era para tratar las consecuencias de la crisis de Ucrania, pero ha recordado su disponibilidad "siempre" para hablar.

"He asistido a reuniones bilaterales con otros presidentes, no ha sido el caso de esta última. Como ya dije en su momento, si se rectifica y se puede hacer una reunión no tendré ningún problema", ha añadido sobre la reunión que debía mantener el pasado 28 de enero con Javier Lambán y que el presidente aragonés suspendió por la falta de acuerdo entre ambos ejecutivos sobre la presentación de la candidatura.