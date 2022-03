Aragonès dice que Catalunya no avanzará "por arte de magia" sino ampliando apoyos

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisado este sábado de que Catalunya no avanzará con "por arte de magia" sino ampliando apoyos y con capacidad de sumar desde la pluralidad y la diversidad.

"Un país no avanza con proclamas vacías, no avanza con consignas en pancartas y frases ingeniosas. No avanza por arte de magia, un país avanza a partir de la realidad que nos rodea y cómo la transformamos", ha defendido en su intervención en la Conferencia Nacional de ERC que se celebra este fin de semana en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Aragonès también ha llamado a "replicar" la victoria independentista de las elecciones catalanas del 14 de febrero de 2021 en las elecciones municipales del año que viene y ha confiado en que el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, logrará la Alcaldía de la capital catalana.

