Aragonés (CUP):Los partidos políticos no hemos estado a la altura del momento

El diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonés ha asegurado este martes que los partidos políticos "no han estado a la altura del momento" en la crisis de Cataluña y tras la sentencia del 'procés', y ha pedido "crítica y autocrítica".

Así lo ha asegurado en un acto "contra la represión en Cataluña y por el derecho a decidir" organizado por la plataforma de estudiantes universitarios Referéndum UAM (Universidad Autónoma de Madrid) celebrado en el Teatro del Barrio.

Allí, en una sala con capacidad para 130 personas, Aragonés ha mandado un "agradecimiento eterno" a "todos los compañeros" que se movilizan en Madrid por la "defensa" de sus derechos, acompañado por Lucía Nistal, portavoz de Referéndum UAM, y de representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Assamblea Nacional Catalana (ANC), Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Madres contra la represión, Coordinadora 25S y Madrileños por el derecho a decidir.

Ha denunciado que "si se ha realizado una operación represiva", en relación con los disturbios en las calles de Cataluña tras conocerse la sentencia de 'procés', es "porque se acordó políticamente que se coordinaban Policía Nacional, Mossos y Guardia Civil", por lo que ha pedido la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch.

"He de decir que las movilizaciones han estado a la altura del momento, pero también he de decir que organizaciones políticas no hemos estado a la altura del momento y lo queremos hacer de una manera crítica y autocrítica", ha dicho Aragonés, acompañado de otros siete ponentes que han debatido tras una pancarta en la que se leía 'Madrid está con el pueblo catalán. Contra la represión en Catalunya, libertad, amnistía, derecho a decidir'.

"Una victoria del movimiento independentista en Cataluña, más de lo que supone por sí mismo poder construir una República y las potencialidades progresistas que nos generan, también es una potencial victoria para aquellos y aquellas que en el conjunto de los pueblos que a día de hoy todavía están sometidos al Estado español y quieren luchar por la república, las repúblicas o por acabar el capitalismo", ha aseverado.