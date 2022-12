Aragonès ve en la crisis del Estado una "oportunidad" para el independentismo

El presidente catalán, Pere Aragonès, ha asegurado que la crisis institucional que se vive en el Estado supone una "oportunidad" para el independentismo, ya que el Gobierno deberá "mirar mucho más" al bloque de la investidura, y ha reclamado "voluntad política" para pactar un referéndum de autodeterminación.

En una entrevista con el diario digital Nació, el presidente de la Generalitat ha aludido a la situación que se vive en las Cortes Generales, después de la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma del poder judicial impulsada por los partidos del Gobierno.

"Es verdad que lo que ha pasado en los últimos días descarta las alternativas de posibles acuerdos. Hoy es más difícil que ayer pensar que es posible una gran coalición en España. Y, por lo tanto, hace que Sánchez necesariamente deba mirar mucho más al bloque de la investidura. En ese sentido es una oportunidad", ha afirmado.

Del mismo modo que en últimos años desde el Gobierno "muchas cosas no se querían ni discutir y finalmente han estado sobre la mesa y se ha llegado a acuerdos", Aragonès ha constatado que el independentismo no se dará por "vencido" para seguir avanzando hacia la autodeterminación y la amnistía.

"Nuestra voluntad -ha agregado- es tener toda la fuerza para que sobre la mesa de negociación en próximos meses haya el abordaje del fondo del conflicto político".

Bajo su punto de vista, si existe "voluntad política", se podrán encontrar "los caminos jurídicos" para pactar un referéndum, que a su juicio pasa por un acuerdo de claridad a la canadiense. "Y si el problema es la Constitución, abordémoslo -ha sugerido-. Pero creo que hay caminos alternativos para que no haga falta reformarla".

El mandatario catalán ha considerado "evidente" que "la crisis institucional que se vive en el Estado no es ajena al proceso de negociación", como también "es evidente que siempre que Cataluña ha avanzado ha habido una respuesta virulenta por parte de la derecha nacionalista española y en algunos casos de la izquierda española".

PIDE AL PSC "NO MEZCLAR" PRESUPUESTOS CON OTROS PROYECTOS

Por otro lado, Aragonès ha analizado el estado de las negociaciones abiertas con PSC y JxCat para lograr un acuerdo de presupuestos catalanes, tras el primer pacto cerrado con los comunes, pero que requiere de, como mínimo, un segundo grupo para garantizar su aprobación en el Parlamento catalán.

El president ha dicho que el "escenario central" en el que trabaja su Ejecutivo es un "acuerdo previo" al inicio de esa tramitación parlamentaria, pero ha advertido de que las "dilaciones innecesarias que tengan por único objetivo ganar un poco más de espacio político o comunicativo no tendrían ningún tipo de sentido".

Reiterando la necesidad de que haya unos presupuestos aprobados "cuanto antes mejor", Aragonès ha sido preguntado sobre los proyectos que el PSC reclama desbloquear en el marco de esas negociaciones presupuestarias, como el complejo del Hard Rock, la ampliación del aeropuerto o el Cuarto Cinturón del Vallès.

Para el dirigente republicano, "si estamos negociando presupuestos hemos de hablar de presupuestos", por lo que no se han de "mezclar" las cuentas de 2023 con esos tres proyectos, "algunos de las cuales ni tan solo son competencia de la Generalitat".

"¿Qué quieren decir? ¿Que estamos sacrificando el incremento del 8% de prestaciones sociales si no se hace una determinada infraestructura del Estado y la Generalitat no acata lo que dice el Estado?", se ha preguntado. "Cuando se ponen condiciones que no tienen que ver con los presupuestos quiere decir que se está dispuesto a sacrificar los beneficios de esos presupuestos".

El president se ha mostrado decidido a "agotar" la legislatura, porque Cataluña "necesita instituciones estables" y, sobre todo, necesita "soluciones y no elecciones"; y ha dejado claro que su prioridad es seguir gobernando "en solitario".