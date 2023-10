Aragonès cree que la manifestación de SCC del domingo en Barcelona continúa "con el 'A por ellos"

Celebra que el DPG avalara condicionar la investidura de Sánchez a situar las bases de un referéndum

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sostenido este miércoles que la manifestación convocada por SCC este domingo en Barcelona contra una eventual ley de amnistía es una manera de "continuar con el 'A por ellos".

Lo ha dicho en la sesión de control en el pleno del Parlament en respuesta al presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, que ha afirmado que la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno ha servido para que los líderes del 1-O "puedan delinquir impunemente".

En su turno de réplica, Aragonès ha criticado la convocatoria de la movilización: "Cuando hay la posibilidad real de una amnistía que permite un diálogo político en igualdad de condiciones, ustedes convocan una manifestación para continuar con el 'A por ellos".

El presidente ha argumentado que, medidas como el indulto de los líderes del 1-O, fueron reclamadas por una "amplia mayoría de la sociedad catalana", y ha acusado al líder popular de querer que continúe el dolor social con su rechazo a una posible amnistía.

Por otro lado, el diputado popular ha insistido en que la mesa de diálogo "ha sido un chollo para el independentismo, una ruina para la sociedad catalana y una tomadura de pelo para los que dijeron que el 1-O era definitivo".

CARLOS CARRIZOSA

En su intervención, el líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha reprochado a Aragonès que la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, tachara este martes la manifestación de SCC de 'anticatalanista' y ha explicado que asistirán a la movilización para "reivindicar una catalanidad moderna, libre y plural y una españolidad desacomplejada".

Aragonès ha ironizado que la intervención de Carrizosa era propia de un 'spot': "Siempre han usado este Parlament como cámara de eco", y ha añadido que los ciudadanos tienen todo el derecho a manifestare.

JOSEP MARIA JOVÉ

En su interpelación a Aragonès, el presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha condicionado el apoyo a la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, a una ley de amnistía, a fijar las bases de un referéndum y a impulsar medidas para el bienestar de los catalanes.

"Hay quien se empeña en no querernos escuchar, en no tomarnos en serio, en no tenernos en cuenta y en dar por hecho nuestro apoyo erróneamente", ha avisado el republicano.

Aragonès ha coincidido con Jové y ha celebrado que el Parlament avalara en el Debate de Política General (DPG) de la semana pasada condicionar la investidura de Sánchez a que se comprometa a trabajar para celebrar un referéndum, a propuesta de ERC y Junts.