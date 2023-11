Aragonès cree que ERC y Junts se coordinarán más ahora que coinciden "en el qué y el cómo"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pronosticado este viernes que ERC y Junts estrecharán contactos y coordinación, ahora que ambas formaciones coinciden "en el qué y en el cómo", en referencia a la independencia y la negociación con el Estado.

"A diferencia de la pasada legislatura, ERC y Junts no solo coincidimos en el qué, la independencia, sino también en el cómo, la negociación y el diálogo con el Gobierno del PSOE", ha argumentado Aragonès en una entrevista con Telecinco.

En este sentido, al ser preguntado por las relaciones con Junts y el expresidente catalán Carles Puigdemont, ha afirmado: "Si se coincide en el qué y en el cómo, estos contactos irán a más, hacia una coordinación entre las dos fuerzas que espero que sea una realidad bien pronto".

El presidente catalán ha defendido la estrategia de diálogo de ERC con el Gobierno y ha celebrado que Junts se haya sumado: "Bienvenidos, vamos a trabajar conjuntamente".

Como hizo el líder de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, Aragonès ha avisado a Sánchez de que, a diferencia del anterior mandato, no tiene una mayoría alternativa a la de la investidura y ha reclamado al PSOE que no tenga "la tentación de postergar" el cumplimiento de los acuerdos firmados.

"El voto en la investidura no es un cheque en blanco", ha enfatizado.

Sobre la amnistía, el presidente no ha cerrado la puerta a presentar enmiendas en la tramitación de la ley: "En el caso de que se pueda hacer una mejora en el texto, no dejaremos de proponerla. No queremos dejar ningún resquicio para que se intente adulterar el sentido de la norma".

Asimismo, ha considerado que el caso de la presidenta de Junts, Laura Borràs, "no entra dentro de los supuestos a los que da cobertura la ley de amnistía".