Aragonès: La correlación de fuerzas es la "mejor" para acordar un referéndum

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que la correlación de fuerzas que hay actualmente en el Estado es la "mejor" que plantea el corto plazo para avanzar en el diálogo y acordar un referéndum de independencia para Cataluña.

El president ha hecho esta reflexión desde el Parlament en respuesta a la líder de los comunes, Jéssica Albiach, que ha afirmado que en estos momentos no hay una "correlación de fuerzas" a nivel estatal que permita la celebración de un referéndum pactado.

"Si ahora que hay la coalición PSOE-Unidas Podemos -ha apuntado Aragonès- con una mayoría de investidura que incluye al independentismo catalán, al vasco y a soberanistas de todo el Estado... Si esta correlación de fuerzas no nos permite avanzar suficientemente, ¿cuál nos lo permitirá? Porque no me imagino una que sea mucho mejor, por lo menos posible en los próximos años".

Y ha añadido: "Aprovechemos ahora y pongamos toda la ambición".

Albiach ha rechazado el diagnóstico del presidente de la Generalitat porque, ha asegurado, "la correlación de fuerzas sería mejor señor Aragonès si Unidas Podemos tuviera más diputados y más ministras que el Partido Socialista".

Y ha ratificado que la situación actual no es la más propicia para la convocatoria de un referéndum de independencia en Cataluña: "Correlación de fuerzas, nos guste o no", ha sentenciado.

Por su parte, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha pedido articular en Cataluña "un poder político que pueda confrontar al Estado", y se ha mostrado convencida de que es posible crear este contrapoder "pese a la correlación de fuerzas que hay en Madrid".

"Es posible -ha insistido- articular esta alternativa que haga inevitable que el Estado pueda acabar aceptando un referéndum de autodeterminación". EFE

