Aragonès convoca una reunión extraordinaria del Govern sobre el espionaje

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, encabezará esta tarde una reunión extraordinaria con diferentes miembros del Govern competentes en ámbitos de seguridad, ciberseguridad, acción exterior y servicios jurídicos, para coordinar una respuesta al caso de espionaje político a unos 60 líderes independentistas.

Aragonès, los expresidentes Quim Torra y Artur Mas y el entorno del expresidente Carles Puigdemont habría sido víctimas, junto a más de 60 líderes independentistas, del sistema de ciberespionaje Pegasus, que solo pueden comprar Gobiernos.

Según una información de The New Yorker, con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab, se trataría de 63 independentistas víctimas del programa Pegasus (más otros cuatro infectados con el virus Candinu, dos de ellos atacados con las dos herramientas a la vez), un programa de la empresa israelí NOS Group que solo pueden comprar gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo.

Ante estos hechos, el presidente Aragonès ha convocado para este martes, a las 15.30 horas, una reunión extraordinaria para coordinar la respuesta del Ejecutivo catalán a este caso de espionaje, según ha informado la Generalitat.

En la reunión participarán el vicepresidente y conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró; la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà; el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena; y el secretario general de Acción Exterior y Gobierno Abierto, LLuís Baulenas, todos ellos responsables de departamentos competentes en ámbitos de seguridad, ciberseguridad, acción exterior y servicios jurídicos.

Tras este encuentro a puerta cerrada, a las 16.30 horas comparecerán en rueda de prensa el presidente Aragonès y el vicepresidente Puigneró.