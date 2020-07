Aragonès celebra el tercer grado pero quiere la amnistía para los presos

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha celebrado la decisión de las juntas penitenciarias de proponer el paso de los presos independentistas al tercer grado, aunque ha destacado que "la buena noticia definitiva tiene que ser la amnistía".

En declaraciones a los medios, Aragonès ha señalado que se trata de una decisión técnica y ha deseado que siga su curso y sea ratificada por las distintas instancias "para que bien pronto, los presos, puedan volver a estar más horas con sus familias con esta situación de semilibertad".

Aunque ha señalado que es mucho mejor que estén en tercer grado que en segundo grado, Aragonès ha insistido que "la libertad no es completa y la situación no tendrá un solución definitiva positiva hasta que no haya la amnistía y la plena libertad".

El conseller también se ha referido a la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat y ha pedido que se reanude "lo más pronto posible", a ser posible durante la primera quincena de julio.

Aragonès ha emplazado a retomar el diálogo "en condiciones, con un orden del día para ir tratando cuestiones sustanciales".

Asimismo, ha insistido que el objetivo del Govern en la mesa de diálogo es trasladar al Gobierno las reivindicaciones de un referéndum de autodeterminación y la amnistía para los líderes independentistas encarcelados y los que están en el extranjero. EFE

