Aragonès celebra que su "Govern de país" representa "los consensos del 80%"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacado este domingo que, con la incorporación de siete nuevos consellers, "Cataluña tendrá un Govern de país. Un Govern para la Cataluña entera, que representará los consensos del 80% de la ciudadanía".

Así lo ha afirmado en Twitter después de que la Generalitat haya hecho públicos los nombres de los consellers que cubrirán las vacantes que ha dejado JxCat en el Govern: Carles Campuzano (ex de CDC) a Derechos Sociales, Joaquim Nadal (ex del PSC) a Investigación y Universidades, Gemma Ubasart (ex de Podem) a Justicia, Derechos y Memoria, Manel Balcells a Salud, Natàlia Mas a Economía y Hacienda, Meritxell Serret a Acción Exterior y Juli Fernández a Territorio.

El fichaje de figuras que fueron relevantes en otros espacios políticos pretende servir para apuntalar el relato de Aragonès de querer representar "el 80 %" de la población catalana que es favorable a votar en un referéndum de autodeterminación.

El nuevo Govern, ha añadido Aragonès, "trabajará siempre al servicio de la gente y lo dará todo. Por una Cataluña próspera, justa y libre".