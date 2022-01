Aragonès apela al PSC a mantener su "papel relevante" en defensa del catalán

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apelado al PSC a seguir jugando un "papel relevante" en la defensa del catalán como lengua vehicular en la escuela y le ha pedido que no abandone el "consenso" sobre el modelo de inmersión lingüística que ha habido "en los últimos 40 años" en Cataluña.

En una entrevista con Efe, Aragonès ha apostado por un Pacto Nacional por la Lengua Catalana que permita "reforzar y actualizar los consensos" alcanzados en materia lingüística tras el restablecimiento de la autonomía catalana.

"Lo importante es que defendamos los consensos que ya existen y que han existido en los últimos años, en torno al catalán como lengua vehicular en la escuela", ha recalcado.

Según Aragonès, aquí "el PSC tiene un papel relevante, lo tuvo hace 40 años y lo sigue teniendo hoy, como una fuerza política importante en Cataluña".

"Trabajaremos para que ellos puedan continuar formando parte de este consenso. Esta es mi voluntad. Les esperamos", ha afirmado.

Para Aragonès, "es muy importante" que los socialistas catalanes "se mantengan" dentro de este consenso en torno a un "modelo que ha ayudado a la cohesión social del país".

"No dejaré de trabajar para que esto sea así. Si se desmarcan, deberán explicarlo ellos", ha advertido el presidente catalán, que ya ha hablado sobre este asunto con el primer secretario del PSC, Salvador Illa.

Aragonès ha recordado que en el debate de política general en el Parlament, a finales de septiembre, fue aprobada una resolución "con el PSC a favor", en la que se establecían las bases que debe tener el Pacto Nacional por la Lengua.

Por lo tanto, ha añadido, "no hay motivos para pensar que no estarán, no hay motivos para que el PSC varíe su posición".

Para intentar blindar el sistema educativo catalán, ha recalcado, "hay que actuar legislativamente desde el Parlament y reforzar los consensos", después de que algunas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hayan instado a impartir al menos un 25% de las clases en castellano.

Para Aragonès, hay que "sacar los porcentajes e ir hacia un modelo en el que se garantice el uso del catalán como lengua vehicular en la enseñanza y el aprendizaje del catalán, del castellano y de terceras lenguas, especialmente el inglés".

"Quien debe legislar es el Parlament, no un tribunal, esto es obvio. Aquí el PSC tendrá un papel muy relevante. Queremos que esta propuesta normativa sea de consenso con el PSC", ha dicho Aragonès, partidario de "reforzar el marco normativo actual", preservando "el espíritu de la Ley de Educación de Cataluña", una ley aprobada en época del gobierno tripartito -liderado por el PSC- y que contó entonces con el apoyo de la CiU de Artur Mas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aun así, Aragonès considera que, "mientras Cataluña forme parte del Estado español, habrá siempre el riesgo de que algún tribunal o alguna ley de ámbito estatal ponga en cuestión el modelo lingüístico de la escuela catalana".

Siendo "conscientes" de ello, lo que deben hacer las fuerzas políticas catalanas, según Aragonès, es "conjurarse al máximo para que este riesgo sea el menor posible".

En este sentido, ha recordado que desde el Govern se han planificado "actuaciones a corto, medio y largo plazo, acordadas con entidades y movimientos del ámbito educativo", por ejemplo para "dar protección jurídica" a los docentes que deben aplicar la inmersión o para "reforzar los planes lingüísticos de centro".

También se pondrá en marcha en enero, en centenares de centros educativos, "una prueba piloto de refuerzo complementario del aprendizaje del catalán y del fomento de su uso social".