Aragonès afirma que Gobierno tiene la oportunidad de revertir "la represión"

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha afirmado hoy que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez "tiene la oportunidad de revertir la represión" contra el independentismo catalán "desatada por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy", por lo que espera que "haya gestos".

En unas declaraciones realizadas tras su visita al Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona, el vicepresidente del Govern y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, se ha referido al hecho de que Sánchez haya reconocido que no cree que existiese rebelión en Cataluña.

"Todo el mundo sabe que no hay delito, no hay rebelión, y que hacer un referéndum no es ningún delito. Votar nunca puede ser considerado como un golpe de Estado", ha subrayado antes de subrayar que "la política se tiene que poder hacer con libertad, y el diálogo sólo tiene sentido si se hace en libertad".

Según Pere Aragonès, "a nosotros lo que nos importan son los hechos y no únicamente las palabras, los anuncios o los titulares que se puedan publicar a partir de rumores", y ha advertido que "hacen falta gestos que indiquen que se está revirtiendo la línea represiva del Gobierno de Mariano Rajoy, y que se deja atrás".

El vicepresidente del gobierno catalán ha añadido que "a día de hoy no se han producido hechos", por lo que "sólo cuando hayan tenido lugar es cuando los podremos evaluar".