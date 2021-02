Aragonès afirma que "bajo ningún concepto" apoyaría un Govern del PSC

El candidato de ERC a la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este lunes que "bajo ningún concepto" apoyaría un Govern del PSC presidido por su candidato Salvador Illa, lo que incluye descartar una posible abstención o un apoyo externo, ya que "representa un proyecto antagónico", ha dicho.

Aragonès se ha referido en un acto telemático al hecho de que Illa haya explicado que le gustaría formar un gobierno con los comunes, pero con la posibilidad de recibir apoyos externos, como por ejemplo de los diputados de ERC.

El candidato republicano, sin embargo, lo ha descartado totalmente: "Bajo ningún concepto ERC dará apoyo al PSC y a Salvador Illa, puesto que defendemos proyectos antagónicos y contrapuestos: son como el agua y el aceite, que no se pueden mezclar".

"Nosotros somos republicanos, independentistas y de izquierdas, y el PSC y su candidato son el bloque del 155 -ha apuntado-, por lo que no puede haber ninguna fórmula de apoyo, ni voto a favor, ni una abstención", ha advertido.

Es más, ha añadido Aragonès, "queremos derrotar al PSC y a Illa, el cual representa la nueva 'operación Arrimadas' del Estado para estas elecciones".

Según el vicepresidente en funciones de presidente de la Generalitat, "los ciudadanos tendrán que elegir entre dos proyectos diferentes, el del 155 del candidato Illa, o el de ERC que representa un proyecto autodeterminista, republicano y que desea una reconstrucción progresista".

"Esto va de dos -ha subrayado-, o se opta por Illa, que es el candidato del PSC-PSOE, del PP, de Vox, de Cs, del Ibex, de la judicatura y de la monarquía, o bien se opta por el proyecto de ERC y de mi candidatura, que es republicano y de izquierdas".

Aragonès se ha referido también al hecho de que anoche en el debate de candidatos organizado por TVE él dijese que en su gobierno no habría ningún miembro xenófobo, después de que la candidata de los comunes, Jéssica Albiach, le interpelara sobre Joan Canadell (JxCat).

"Más allá de las afirmaciones que se puedan hacer en Twitter -ha apuntado-, tengo claro que un gobierno independentista presidido por mí mismo con visión amplia, de frente amplio, tiene que mirar por el conjunto del país, y todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y oportunidades".

Ha puntualizado, por este motivo, que "las actitudes xenófobas no se pueden aceptar en ningún gobierno" y ha reconocido que "algunas de estas expresiones" atribuibles a Canadell "no me han gustado nada y no las comparto, porque este país es fruto de la diversidad y mezclas, y somos muchos los que tenemos familia de diversas procedencias".