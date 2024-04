Aragonès afirma haber actuado con transparencia con el Hard Rock frente a dinámicas "electoralistas"

"Si nosotros somos los que lo hemos publicado, no escondemos nada"

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha defendido haber actuado con transparencia con el proyecto del Hard Rock y ha rechazado entrar en dinámicas "partidistas y electoralistas".

Lo ha dicho en declaraciones en Belfast, donde ha viajado este miércoles para reunirse con la primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, después de que haya trascendido que el Govern renovó el compromiso con el Hard Rock antes firmar el acuerdo del proyecto de Presupuestos de 2024 con el PSC --cuentas que finalmente no pudieron aprobar por el 'no' de los Comuns--.

"Este acuerdo se ha publicado en el Portal de Transparencia, como se hace con todos los acuerdos que adopta el Govern. Hemos sido transparentes y es, simplemente, un acuerdo de carácter técnico que no cambia ni el rumbo ni la naturaleza del proyecto que había hasta ahora", ha asegurado.

Según Aragonès, publicaron el acuerdo como hacen con el resto de carácter técnico que adoptan el Govern, y ha constatado que se puede consultar desde hace semanas: "Si nosotros somos los que lo hemos publicado, no escondemos nada".

Después de que la candidata de los Comuns a las elecciones catalanas, Jéssica Albiach, le haya pedido que dé explicaciones en la Diputación Permanente del Parlament, ha reprochado que en campaña se aproveche todo y ha rechazado entrar en dinámicas "electorales".

"NO HAY NI UN EURO"

"No hay ni un euro para el Hard Rock. No se destinaba ningún recurso en el marco de los Presupuestos de la Generalitat. Este documento no cambia nada, simplemente lo que hace es actualizar algunas de las características técnicas de los acuerdos anteriores", ha argumentado.

También ha asegurado que todo el mundo conoce que el Hard Rock no forma parte de sus prioridades, que pasan por la reindustrialización de Catalunya, entre otros aspectos.

Ha añadido que si el proyecto sale adelante será "porque hay un procedimiento urbanístico que se debe de gestionar con seguridad jurídica y en el cual el Govern tiene herramientas limitadas para poder decidir si debe seguir adelante o no".