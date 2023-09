Aragonès advierte de que quien negocia el "estatus político" de Cataluña es el Govern

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este domingo que quien negocia las cuestiones que afectan al "el estatus político de Cataluña" es el Govern y ha pedido diferenciar las negociaciones para la investidura, "que es entre partidos", de la resolución del conflicto.

En una entrevista con El Periódico, Aragonès ha sostenido que en la negociación para la resolución del conflicto deberían estar "todos": "Los que formen parte de un posible acuerdo de investidura, pero también gente que no, porque el conflicto político es entre Cataluña y el Estado, no es entre un partido, sea ERC o Junts, o los dos, y el PSOE. Si no, no habrá solución. Así de claro".

Las palabras de Aragonès llegan poco después de que el expresidente catalán Carles Puigdemont haya fijado las condiciones para empezar a negociar una eventual investidura de Pedro Sánchez, que pasan por el reconocimiento de la naturaleza del conflicto y por una ley de amnistía.

Para Aragonès, en la resolución del conflicto las dos partes deberían ser "representativas" al máximo: "Cuanto más acompañado, mejor. Hay que abrir una segunda fase del proceso de negociación y tiene que ser con normas adaptadas a esta etapa".

Preguntado por la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para resolver la crisis catalana, Aragonès ha respondido que Cataluña "no busca un encaje" sino "decidir su futuro", por lo que cree que la idea de que esta solución pase por el Senado "está a años luz" de lo que esperan todos los catalanes que defienden el autogobierno, sean o no independentistas.

NO CONTEMPLA EL REGRESO DE JUNTS AL GOVERN

En clave autonómica, Aragonès ha expresado que sería "deseable" que ERC contase con un socio parlamentario para poder agotar la legislatura, aunque ha dicho que no contempla un eventual regreso de JxCat al Govern.

"Junts tomó la decisión de salir, si hoy la quiere revisar pues se deberá hablar de estrategia y de plan de gobierno. Queda un año y medio hasta febrero de 2025 y, por tanto, se tiene que rematar el trabajo de esta legislatura. Ahora mismo no contemplo su regreso, pero mi voluntad es que haya la máxima coincidencia y coordinación del independentismo, y por lo tanto, en futuros gobiernos debería ser deseable", ha opinado. EFE

sjs/ce/jdm