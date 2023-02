Aragonès acusa al TS de querer "venganza" y confía en la justicia europea

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), ha acusado este lunes al Tribunal Supremo (TS) de tener "voluntad de venganza y no de justicia" y ha confiado en que los tribunales europeos "corregirán" su sentencia sobre los líderes del proceso independentista.

En su revisión de la sentencia del "procés", el Tribunal Supremo mantiene los 13 años de inhabilitación para el exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, al rechazar rebajarle la condena por la reforma del delito de malversación

En un auto, la Sala de lo Penal concluye que debe condenar a Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por un delito de desobediencia con un delito de malversación, por lo que rechaza rebajarles la pena de inhabilitación, mientras que a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart sí les condena por desórdenes públicos agravados.

En una entrevista en Rac1, Aragonès ha defendido que la reforma del Código Penal se impulsó para "limitar la capacidad represiva" del Estado, como se demuestra en el hecho de que algunos dirigentes "podrán volver a la política, si así lo deciden", gracias a la derogación del delito de sedición.

"Desgraciadamente, hemos conseguido acordar la modificación del Código Penal, pero no hacemos de jueces. Y ha habido una interpretación muy forzada del Código Penal. La sensación es que hay una voluntad de venganza y no de justicia del Tribunal Supremo", ha señalado, afeando que el auto del Supremo "critique directamente al Congreso... la separación de poderes parece que no exista".

Pero tras las "correcciones" a la sentencia que supusieron los indultos primero y la reforma del Código Penal después, Aragonès ha confiado en que "la tercera corrección" llegará de los tribunales europeos.

Y sobre si ERC se plantea incluir a Carme Forcadell en alguna lista electoral ahora que dejará de estar inhabilitada, ha recordado que la expresidenta del Parlament ha mantenido su actividad política en el seno de Esquerra y que las puertas siempre están "abiertas" a lo que decida, aunque ha asegurado no es un escenario que se haya planteado por ahora.

"Lo importante es llegar a la totalidad (de personas) y que se acaben estas inhabilitaciones", ha sentenciado el presidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC.