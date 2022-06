Aragón reforma su Estatuto en su 40 aniversario para eliminar aforamientos

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este martes una reforma del Estatuto de Autonomía, en coincidencia con su 40 aniversario, para suprimir los aforamientos de los diputados autonómicos y los miembros del Gobierno de Aragón y para garantizar un mínimo de 14 parlamentarios por provincia para asegurar la representatividad de Teruel, la menos poblada.

El Estatuto de Autonomía de Aragón entró en vigor el 10 de agosto de 1982 y esta es la cuarta reforma tras las aprobadas en 1994, 1996 y 2007, que tendrá que refrendar el Congreso, al tratarse de una ley orgánica.

Los ocho grupos de las Cortes, en el caso de los aforamientos, han respaldado la reforma por unanimidad para avanzar en la regeneración democrática y acabar con lo que ciudadanía entiende como un privilegio anacrónico.

Una prerrogativa que según ha defendido el coordinador de la ponencia que ha estudiado el proyecto de ley de reforma del Estatuto, el socialista Darío Villagrasa, se estableció como garantía procesal en los primeros compases de la democracia para que los parlamentarios pudieran desarrollar su labor con plena libertad, y la inviolabilidad o inmunidad, ha remarcado, nunca ha devenido en impunidad.

En cuanto a la composición de las Cortes, estarán integradas por un número de escaños comprendido entre 65 y 80, con una mínimo de 14 escaños por provincia, en todo caso correspondiendo a cada circunscripción electoral un número de escaños tal que la cifra de habitantes necesarios para asignar uno a la más poblada no supere 3 veces la correspondiente a la menos poblada (ahora está fijado en 2,75 veces), una regla que no podrá alterar el número mínimo de escaños por provincia.

El objetivo es que la menos poblada, Teruel, no pierda representatividad en las Cortes, algo que se tuvo que salvar "in extremis" la pasada legislatura a través de una reforma de la ley electoral de Aragón, teniendo en cuenta el censo electoral y no el padrón, de forma que Zaragoza mantuviera los 35 diputados, Huesca 18 y 14 Teruel.