Aragón prevé alcanzar el pico máximo de casos de gripe en las próximas cuatro semanas y llama a la población a vacunarse

El Departamento de Sanidad espera abrir agendas para la inmunización de la población general en unos 15 días

El número de casos de gripe entre la población aragonesa seguirá en aumento hasta alcanzar su pico máximo en las tres o cuatro semanas. Así lo ha indicado la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, quien también ha pedido a la población que acuda a vacunarse.

En rueda de prensa, Gayán ha informado de los datos de infecciones respiratorias agudas en Aragón recogidos en Atención Primaria en la última semana del 2023, que ascienden a 1.184 casos por cada 100.000 habitantes; mientras que en el caso de la gripe la cifra se sitúa en 167,5 casos por cada 100.000 habitantes.

Así, ha confirmado que la Comunidad Autónoma de Aragón afronta su segunda semana consecutiva en epidemia de gripe y el número de casos seguirá creciendo hasta la cuarta semana de 2024, cuando se espera que comience el descenso de la curva epidémica.

En este contexto, la directora general de Salud Pública ha hecho un llamamiento a los grupos de población a los que se les ha dispuesto vacuna gratuita para la gripe a que pidan cita y se vacunen. "Lo peor del invierno aún está por venir y esta dosis puede evitarles pasarla, o en caso de contagiarse, contraerla con síntomas mucho más llevaderos", ha apuntado.

Por otro lado, ha recomendado utilizar mascarilla a quienes padezcan síntomas de infección respiratoria de cualquier tipo, especialmente en espacios cerrados y a una distancia próxima de otras personas, lavar las manos con frecuencia y ventilar las estancias.

COTA BAJA DE VACUNACIÓN

Gayán ha incidido en la "cota baja" de vacunación en esta campaña de la gripe, puesto que el objetivo de cobertura es del 75 por ciento entre los aragoneses mayores de 60 años y tan solo se ha logrado en el tramo de edad que incluye a los mayores de 80 años, con un 78 por ciento de inmunizados a fecha del 31 de diciembre de 2023.

La cobertura frente a la gripe en la población comprendida entre los 75 y 79 años es del 69,4 por ciento; entre 65 y 74 años, del 55 por ciento; y de 60 a 64 años, por debajo del 30 por ciento. Con respecto a este último grupo, Nuria Gayán ha argumentado que su "peor respuesta" se debe a que es la primera vez que se incluye entre la vacunación prioritaria, al igual que los fumadores.

Igualmente, ha emplazado a los padres con niños entre 6 y 59 meses a que los inmunicen, puesto que de este modo "evitan ellos la enfermedad y también los contagios a los familiares". En este grupo de población, la cobertura es del 41,75 por ciento.

Entre los posibles factores que explican la "menor respuesta" esperada de inoculación de vacunas, la directora general de Salud Pública se ha referido a las temperaturas anormalmente altas registradas cuando se inició la campaña, por lo que "no había conciencia del riesgo que se avecinaba durante el invierno ni con la gripe".

Las primeras semanas se produjo un "exceso de agenda sin cubrir", pero esta tendencia se está corrigiendo en estos primeros días de enero, con una mayor demanda de citas, "y eso nos alegra enormemente, pero nunca nos parecerá suficiente". Ha recalcado que la vacuna está "preparada" para la variante de gripe que circula y es "gratuita, segura, y accesible".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Nuria Gayán ha precisado que la población que no pertenece a los grupos de riesgo, que hasta ahora ha podido comprar las dosis en farmacias y administrársela, podrán solicitar cita para vacunarse en dos semanas. "A la vista del ritmo de las agendas y de la cobertura, preveíamos abrir agendas en febrero, pero se adelantará", ha agregado.

En esta línea, ha argumentado que la gripe tuvo un comportamiento "muy distinto" el pasado invierno, cuando las agendas para la vacunación de población no incluida en los grupos de riesgo se abrió a finales de noviembre. No obstante, ha comentado que la incidencia del año pasado estuvo todavía estaba influida por la COVID-19 y con un "exceso de vacuna"; por el contrario, este 2024 "no pensamos que el interés en inmunizarse sea muy alto" entre este grupo de población.

SÍNTOMAS LEVES O GRAVES

Además, ha instado a los pacientes con síntomas gripales o de infección respiratoria aguda, salvo que sean especialmente graves, se den complicaciones, o se trate de enfermedad crónica, que eviten acudir a los centros sanitarios porque "no aporta ningún beneficio adicional y ponemos en riesgo a otras personas".

"La gripe la diagnosticamos en casa, la curamos en casa, y lo que hacemos es descansar, reposar, hidratarnos adecuadamente, tomar paracetamol o antigripales de venta libre en farmacias", ha aducido.

De cara a la vuelta de los alumnos a los centros escolares este lunes, Gayán ha reconocido que "es un factor a tener en cuenta" en la curva de contagios, para lo que se están elaborando unas recomendaciones sanitarias que se harán llegar a todos los colegios y que incluirán recomendaciones de ventilación, así como medidas higiénico-sanitarias.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN HOSPITALES

Esta epidemia de gripe ha obligado a adoptar medidas extraordinarias en centros hospitalarios aragoneses, como la apertura de camas que estaban cerradas, con diez en el de Barbastro, seis en el de San Jorge de Huesca, 12 en el de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, y ocho en el Royo Villanova. En el Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa se ha reorganizado una de las plantas para disponer de más camas para atender pacientes con enfermedades respiratorias.

Igualmente, Gayán ha subrayado que se ha prolongado la jornada de profesionales de Medicina Interna y Neumología, con el propósito de "agilizar" las atenciones y, en consecuencia, las altas hospitalarias en los dos centros con mayor "presión", el Miguel Servet y el Royo Villanova; y se derivan pacientes al Hospital Militar y a San Juan de Dios, en el caso de Zaragoza, y al Hospital de San José en Teruel.

COVID

Acerca de la cobertura frente a la COVID, a fecha de 15 de diciembre de 2023, la directora general de Salud Pública ha expuesto que entre los mayores de 80 años está en el 56,48 por ciento; entre 70 y 79 años, en el 47,7 por ciento; y entre 60 y 69 años , en el 27,35 por ciento.

La incidencia de la COVID, ha matizado, no es "especialmente válida" en la actualidad, puesto que los datos aportados responden a "impresiones diagnósticas" del médico. La última semana de 2023 se registraron 35,33 casos por cada 100.000 habitantes; una semana antes, esta cifra era de 39; y la antepenúltima del años, de 45.

En este punto, Gayán ha observado que la COVID "no se comporta como una epidemia de invierno, como hace la gripe", puesto que no se ha estacionalizado en el invierno y no presenta "fuertes subida y después fuertes bajadas, sino que mantiene en unos valores que oscilan".

La directora general de Salud Pública ha manifestado que "quizá hay cansancio entre la población por ir año tras año a vacunarse, especialmente después de la etapa COVID, pero en cualquier caso, si no nos hemos inmunizado nunca, como si nos hemos puesto cuatro dosis, hay que ponerse la vacuna de este año, porque está preparada para la variante más prevalente en este momento, la Kraken".