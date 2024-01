El PP de Aragón pide al Gobierno central que se comprometa a financiar el 50% de la dependencia a todas las CCAA

Los 'populares' llevarán al próximo Pleno una iniciativa para reclamar igualdad de trato

La diputada del PP de Aragón Silvia Casas ha pedido al Gobierno de España que se comprometa a financiar el 50% de la atención a la dependencia en todas las comunidades autónomas en los mismos términos y los mismos plazos que ha recogido en los acuerdos de investidura con el PNV y el BNG para País Vasco y Galicia, respectivamente.

Casas ha expresado este martes en rueda de prensa que la Ley de Dependencia ha supuesto una importante "transformación" en el país, pero que hay muchos puntos que todavía no se han desarrollado, especialmente en materia de financiación.

Así, ha explicado que la ley marca que las comunidades autónomas y la Administración General del Estado deben participar a partes iguales en la financiación de estas prestaciones, cuando la realidad es que estas asumen un 75 por ciento frente a un "pírrico" 25 por ciento del Estado.

Además, con la subida de las cuantías y las prestaciones, aprobada por la exministra Ione Belarra a finales de la pasada legislatura, el "desequilibrio" para las autonomías va a ser aún superior, ha afirmado.

Por tanto, la diputada 'popular' ha exigido al Ejecutivo central a que se comprometa a cumplir la ley en todas las comunidades y no sólo en aquellas "en las que llega a acuerdos con partidos regionalistas".

"No somos ciudadanos de segunda, no queremos que se nos trate de manera distinta por el hecho de que nuestros votos no son necesarios para mantener a Pedro Sánchez en el poder", ha reiterado.

Por ello, Casas ha confiado en que esta iniciativa concite el acuerdo de todas las fuerzas políticas, en especial aquellas que ámbito nacional forman parte del Gobierno de coalición porque, de lo contrario, "estarán apoyando que existan en España personas en situación de dependencia de primera y de segunda". "No creemos en una España de dos velocidades, creemos en la igualdad de los españoles", ha remachado.

DATOS DE LA DEPENDENCIA EN ARAGÓN

Se ha detenido especialmente en el PSOE y ha desmentido los datos vertidos la semana pasada por la diputada autonómica, Pilimar Zamora, en torno a la atención a la dependencia en Aragón.

Así, ha señalado que el número de usuarios con ayuda reconocida pero todavía no la reciben se sitúa en 186 personas, frente a las 854 que había el pasado mes de julio. Asimismo, el tiempo de espera medio hasta la concesión es de 190 días, una semana menos que en julio y 51 días menos que el año anterior.

Todo ello, ha continuado, a pesar de haber recibido 3.000 solicitudes más y de que el anterior Ejecutivo dejara 460 plazas de residencia para dependientes "vacantes" que ahora han sido ocupadas "gracias a la buena gestión del Gobierno de Jorge Azcón", ha asegurado.

AYUDA A AUTÓNOMOS EN TERUEL, CUENCA Y SORIA

Por otro lado, Casas, como turolense, ha mostrado el "rechazo absoluto" del grupo popular a la decisión del Gobierno de España de no prorrogar la tarifa plana para autónomos en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel.

De este modo, los autónomos turolenses no se van a poder beneficiar de una medida que tenía un impacto "mínimo" en las arcas del Estado, pero supone "un auténtico balón de oxígeno" para muchos pequeños pueblos en los que las únicas empresas son unipersonales.

En este punto, se ha dirigido al Partido Socialista en Aragón: "¿tiene opinión al respecto o le ocurre como con la amnistía, que no sabe o no contesta?".

Así pues, la diputada 'popular' ha confiado en que los socialistas se sumen a la hora de exigir la recuperación de estas medidas para autónomos o las ayudas al funcionamiento con una reducción del 20 por ciento de los costes salariales y que se apliquen "en su totalidad" y no "en el pírrico 1 por ciento" de la actualidad.