IU Aragón destinará el 25% del gasto sanitario a Atención Temprana y fortalecerá la red pública de Salud Mental

El candidato de IU Aragón a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Álvaro Sanz, ha defendido la sanidad pública universal y gratuita, con la Atención Primaria como "su columna vertebral". Para fortalecerla, ha propuesto destinar a esta asistencia sanitaria el 25% del presupuesto sanitario, doblando su dotación actual.

Sanz ha asegurado, ante la sede del Servicio Aragonés de Salud, que para cumplir el objetivo de garantizar la salud de la población, se compromete a actuar de manera transversal sobre la precariedad, la pobreza u otros factores determinantes para la salud.

Además, ha opinado que es necesario cambiar del actual modelo sanitario, "basado en los hospitales y los medicamentos", a otro centrado en la atención comunitaria donde se mejore la prevención, el seguimiento y la rehabilitación.

En cuanto a la salud mental, el candidato ha sugerido implantar una "potente" red pública de salud mental y comunitaria que atienda sin esperas. "Es una demanda ciudadana, pero tenemos un sistema muy desigual fundamentado en recursos concertados y sin continuidad de la atención", ha dicho.

Álvaro Sanz ha expuesto que esta red depende de los servicios hospitalarios, por lo que ve conveniente reformar el modelo actual "con un enfoque comunitario que potencie la salud y no sólo responda parcialmente a la enfermedad". Ha precisado que, en este momento, apenas hay capacidad para los jóvenes que necesitan este tipo de atención y ha lamentado "las largas listas de espera" y que "la periodidad para acceder a consulta sea de tres o cuatro meses".

"Esto lo vamos a cambiar con una red básica que pueda actuar sobre lo urgente y a la vez incidir en las herramientas que necesitamos como sociedad para prevenir, para cuidarnos", ha insistido.

TRANSPORTE SANITARIO URGENTE

Por otra parte, la número dos de IU a las Cortes de Aragón por Zaragoza, Marga Deyá, ha abogado por recuperar la gestión directa de los servicios públicos esenciales privatizados, como las ambulancias y ha achacado al Gobierno de Aragón la externalización de servicios públicos, que "precariza las condiciones laborales de las personas que trabaja en ellos y empeora la calidad".

Para Deyá, la situación de las ambulancias del 061 ha sido consecuencia de la negativa a internalizar el servicio y ha considerado que --debido a la externalización-- se ha perdido la oportunidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, así como la calidad, "que presenta muchas fallos que no se corrigen porque no se hace seguimiento de los pliegos" y de trabajar en evitar "parches como ha sido el Plan integral de Emergencias" o "corregir las deficiencias que no se ajustan a las condiciones del transporte sanitario urgente", entre otras cuestiones.

IU Aragón reclama hacer un seguimiento estrecho del pliego, de su aplicación y llevarlo a la Cámara de Cuentas para asegurar que no haya desfases, "ya que hay una diferencia entre lo presupuestado para salarios y la situación actual de los trabajadores de 7 millones anuales", han manifestado desde la formación.

IU quiere impulsar la aplicación de la fórmula del pliego que incluirá en causas específicas de resolución contractual, el rescate del servicio por la Administración para su gestión directa por razones de interés público, el cual requerirá la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional.

"Sabemos que es así y seguiremos trabajando junto a los compañeros del servicio para demostrarlo", ha apuntado Deyá a la vez que ha calificado de "injusto" que el tiempo de espera de una ambulancia sea el doble en el medio rural y ha insistido en la necesidad de garantizar la equidad en el acceso a los servicios públicos.