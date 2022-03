Aragón convoca una línea de ayudas de 15 millones para la prevención y tratamiento de residuos domésticos y biorresiduos

Las entidades locales aragonesas y los consorcios de gestión de residuos son los destinatarios de la nueva línea de ayudas de 15 millones de euros del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para actuaciones de prevención y tratamiento de residuos domésticos y biorresiduos.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) de este jueves, 31 de marzo de 2022, ha publicado orden por la que se convocan subvenciones para el fomento de la economía circular mediante actuaciones en materia de prevención y gestión de residuos domésticos. Este viernes 1 de abril, comienza el plazo de presentación de las solicitudes y finalizará el 20 de abril.

La primera línea de ayudas se centra en la recogida separada de biorresiduos en origen y está dotada con 5.698.755 euros; la segunda repartirá hasta 1.899.585 millones de euros en actuaciones de compostaje doméstico y comunitario; en cambio, la tercera dispone de más de 6.507.639 euros para la construcción o mejora de instalaciones para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente; por último, la cuarta ayudará a las entidades locales en la construcción o la mejora de los puntos limpios, para lo que se han destinado 980.000 euros.

El director general de Cambio Climático y Educación Ambiental, Carlos Gamarra, ha presentado este jueves la línea de ayudas cuyos fondos provienen del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation UE, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. También ha participado la jefa de servicio de Planificación Ambiental, Guadalupe Zárate.

"Hemos elaborado una convocatoria de subvenciones dirigidas a los responsables de la gestión de los residuos municipales, con las cuales se viene mantenido una continua comunicación", ha indicado Gamarra. En esta línea, ha asegurado que ya se ha trasladado a los diferentes puntos del territorio el reto que suponen los cambios normativos y el apoyo económico del que pueden beneficiarse con esta convocatoria.

"Estamos seguros de que cada unidad de gestión ha ido elaborando su estrategia para invertir de forma planificada el dinero que se pone a su disposición con el objetivo de cumplir la normativa que nos lleva hacia la Economía Circular", ha añadido. Además, antes del 31 de diciembre de 2023, la entidades locales deberán implantar la recogida separada de biorresiduos.

CUATRO LÍNEAS

La primera línea permitirá subvencionar cubos domésticos y comunitarios; bolsas compostables de uso doméstico para grandes generadores; contenedores para la vía pública; sistemas de identificación de usuario y pesaje; sacas reutilizables para la recogida de restos vegetales; biotrituradoras; cubos, bolsas y fundas compostables para biorresiduos de grandes generadores, como comedores colectivos; camiones específicos para este tipo de residuos; y campañas de sensibilización y comunicación.

En el caso de la ayuda para compostaje doméstico y comunitario, se financiarán cubos domésticos de biorresiduos; compostadores domésticos; construcción de áreas de compostadores comunitarios; biotrituradoras; herramientas para el compostaje doméstico; actuaciones de formación; y cartelería explicativa.

Por otra parte, la línea dotada con mayor cuantía económica, está destinada a la construcción o mejora de instalaciones de compostaje para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente; así como la generación de empleo en dichas plantas. Asimismo, la jefa de servicio de Planificación Ambiental, Guadalupe Zárate ha advertido que la ausencia de infraestructura impide la recogida selectiva de los biorresiduos, que será obligatoria a corto plazo.

Por último, se ayudará a las entidades locales en la construcción o la mejora de los puntos limpios, y se apoyará la ampliación y mejora de la red aragonesa de puntos limpios; y también la generación de empelo; y medidas para reducir la cantidad de residuos del vertedero.

NORMATIVA EUROPEA

La modificación de la Directiva Marco de Residuos, derivada del Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea, incluye como la obligatoriedad de que las entidades locales implanten, antes del 31 de diciembre de 2023 y la recogida separada de los biorresiduos, permitiendo su reciclado. Asimismo deberán ponerse en marcha los mecanismos para recoger separadamente textiles, aceites de cocina usados o los peligrosos de origen doméstico antes de 2024.

Por otro lado, se encuentra en tramitación una nueva Ley de residuos para adaptarla a los requerimientos de la nueva Directiva y, en lo que atañe a residuos domésticos, el proyecto de ley adelanta la obligación de recogida separada de biorresiduos para los municipios de más de 5.000 habitantes, que deben ser recogidos en su propio origen de manera separada del resto de los residuos domésticos y reciclados.

Entre los objetivos que establece la Directiva Marco de Residuos sobresale la preparación de instalaciones y servicios para la reutilización y reciclado de los residuos municipales y se fijan las cifras de 55 por ciento en 2025; 60 por ciento en 2030; y 65 por ciento en 2035.

No obstante, Zárate ha apuntado que alcanzar estos porcentajes es inviable sin abordar la recogida por separado de la materia orgánica -los biorresiduos-, ya que en la nueva contabilidad no computarán los separados en las plantas que tratan residuos mezclados. "La apuesta de la Unión Europea es hacia el reciclado y no hacia el vertido, de modo que resulta inevitable la recogida separada y de calidad."

"Poner en práctica la economía circular en la gestión de los residuos municipales es un reto complejo factible en nuestra comunidad autónoma", ha precisado el director general.

PUBLICACIONES DE APOYO

Junto al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental se ha elaborado una publicación de apoyo, la 'Guía de puntos limpios de Aragón', en la que se detallan los aspectos más importantes de un punto limpio, para que las entidades locales sepan qué deben tener en cuenta en este proceso de implantación de uno de estos servicios.

El 'Estudio de tecnologías de tratamiento de biorresiduos de Aragón' es otra de las publicaciones de apoyo. En este caso identifica y describe las soluciones disponibles en el mercado de compostaje de biorresiduos, así como un catálogo de precios unitarios y recopilación de experiencias de otras regiones para que sirvan como ejemplo.

También se ha puesto a disposición de los usuarios un apartado de preguntas frecuentes en la página web 'www.aragon.es/-/ayudas-residuos', o a través del correo electrónico 'ayudasresiduos@aragon.es'. "Nos comprometemos a responder en un plazo de uno o dos días", ha indicado la jefa del servicio de Planificación Ambiental.