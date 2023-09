ARAG ASAJA pide al Ministerio que escuche la voz de los agricultores y ofrezca un seguro frutícola adaptado y funcional

El secretario general de ARAG ASAJA en La Rioja, Igor Fonseca, ha mostrado la preocupación por la funcionalidad del seguro agrario, sobre todo en explotaciones frutícolas, y pide, junto a compañeros de Navarra, Huesca, Zaragoza y Lleida al Ministerio de Agricultura que "escuche la voz de los agricultores" para hacer "un seguro agrario atractivo y una herramienta que sea indispensable para la plantación".

Igor Fonseca ha explicado que esta es "una reivindicación histórica" de las entidades. "Nos hemos dado cuenta de que, individualmente, llevábamos trabajando durante varios años en propuestas de mejora de seguro para las explotaciones frutícolas, a través de comisiones territoriales, sin haber obtenido ningún resultado válido".

"MEJORAR EL SEGURO"

Para ARAG ASAJA lo que se pretende es "mejorar el seguro y que fuera más adaptable a las necesidades de las explotaciones".

"Y es que -como indica- el seguro siempre es necesario para cualquier tipo de producción pero si cabe en las frutícolas es vital por el tipo de cultivo y por la sensibilidad del propio producto".

De esta manera, Igor Fonseca ha comparecido en rueda de prensa junto a Luis Miguel Serrano, secretario de UAGN (Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra) y el presidente de ASAJA Lleida, Pere Roqué.

Como explica Fonseca, es fundamental "darnos cuenta del contexto actual en el que nos encontramos: Hay un incremento de costes, se producen incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria, el tiempo, la sequía... y donde además el seguro, por desgracia, es un buen ejemplo de la situación que vivimos porque el precio al que te dejan asegurar el producto está por debajo de los costes de producción".

Por ello considera "que el seguro, en la actualidad, no está siendo funcional, no se adapta a las necesidades de las explotaciones y, por desgracia, no se nos deja ser parte de la construcción de la estructura de estos seguros".

"EL MINISTERIO ESTÁ AUSENTE"

Además, desde las entidades piden al Ministerio de Agricultura que sean más duros con su papel de arbitraje porque "está ausente".

Por su parte, Pere Roqué exige que, en el año 2024, cuando se vuelvan a asegurar todas las pólizas éstas "tienen que tener el 100 por 100 de los kilos asegurados".

"Este es el grave problema de este seguro y el Ministerio de Agricultura debe ser exigente con la compañías de seguro para que dejen de bloquear la capacidad productiva de los agricultores".

"El Ministerio, que hace de mediador entre compañías de seguro y organizaciones agrarias, debe dejar a un lado la rentabilidad que quieren obtener las compañías y ponerse de lado de los productores porque al final, quien acaba pagando el seguro, es el propio agricultor".

"VISOS DE DESAPARECER"

Finalmente, Luis Miguel Serrano ha tomado la palabra para explicar que en Navarra "en los últimos años las producciones de fruta están bajando a más del 50 por ciento porque los agricultores se han hartado. Es un cultivo que lleva visos de desaparecer, por el tema de precios, las inclemencias climatológicas y los seguros".

"Los agricultores estamos indefensos y nuestra única arma es el seguro agrario pero se desmorona. Por eso pedimos que se nos escuche y se realice un seguro agrario atractivo que sea una herramienta indispensable en la plantación frutícola".