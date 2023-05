El PP apuesta por "un cambio inmediato" en el gobierno de El Viso y reprocha al PSOE la tasa local de paro

El secretario general del Partido Popular de Sevilla, José Ricardo García, ha manifestado que "El Viso del Alcor necesita un cambio inmediato en el aspecto económico y social", porque es un municipio que "por la pésima gestión del gobierno socialista cuenta con una tasa de paro del 20%, muy por encima de la media andaluza" del 18,31 por ciento según la última Encuesta de Población Activa.

En este sentido, el secretario general del PP sevillano ha opinado que "fulminar la economía y el desarrollo de los municipios es la seña de identidad del socialismo. Un gobierno desastroso en una ciudad que podía dar mucho más de sí, con un gobierno del Partido Popular".

"De la mano del Partido Popular llegará el despegue del Viso del Alcor, que merece mucho más y que sin embargo lleva años sufriendo el desprecio del socialismo", ha considerado, defendiendo que "el Gobierno de Juanma Moreno sigue reduciendo el número de desempleados".

"Andalucía registró en abril la cifra más baja de parados en los últimos 15 años. En los dos últimos meses, Andalucía ha reducido el número de desempleados, superando al conjunto de España. Somos el modelo que quieren copiar todas las comunidades autónomas puesto que seguimos liderando el descenso de parados en el país", defiende García, ante las nuevas reducciones del desempleo, tras las cuales Andalucía ostenta aún el papel de cuarta autonomía con mayor tasa de paro tras Melilla, Ceuta y Extremadura.

El candidato popular visueño, Manuel Ruiz, ha resaltado que el PSOE "no ha trabajado por impulsar la economía del municipio durante estos cuatro años". En este sentido, considera que "se ha destinado el presupuesto municipal a gastos de personal, un presupuesto que es el fiel reflejo de denominado por los economistas 'Presupuesto de Creación de Estructuras Clientelares', se ha dependido para cualquier inversión del superávit que dejo el anterior gobierno o ayudas del exterior".

Para finalizar, ha afirmado que el Gobierno local socialista "no se ha aprovechado la Ley LISTA y las facilidades que da para el desarrollo de un planeamiento general, vital para El Viso del Alcor. No tenemos el suelo industrial que demandan las empresas. Y sin un PGOU no podemos transformar suelo rústico en industrial".