La AN aprueba la reinsertar a Venezuela en un tratado regional que contempla la defensa colectiva

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, ha aprobado este martes la reincorporación del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

"La AN aprueba en segunda discusión la Ley de Reincorporación al TIAR tras moción de urgencia solicitada por el presidente encargado Juan Guaidó", ha dicho en Twitter el Centro de Comunicación Nacional, que ejerce de oficina de prensa del autoproclamado "presidente encargado".

"El TIAR no es mágico, no es un botón que apretamos y mañana se soluciona todo. Esta no es una solución que nos manda para nuestra casa, por el contrario. Nos obliga a ejercer la mayoría en todos los terrenos", ha dicho Guaidó.

"Estamos hablando de garantías, de gobernabilidad, de futuro y estabilidad, del otro lado hablan de torturas y persecución hasta la muerte", ha agregado, durante una sesión especial de la AN que se ha realizado en plena calle.

El Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez ordenó en 2012 la retirada de Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y el TIAR, por considerar que eran instrumentos regionales al servicio de los intereses estadounidenses, aunque la decisión no se hizo efectiva hasta un año después, ya bajo la Presidencia de Nicolás Maduro.

El SIDH se apoya en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida en la región como el Pacto de San José, que crea dos instituciones, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para velar por el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El TIAR, bautizado como Tratado de Río, y del que Venezuela se retiró al mismo tiempo que Ecuador, Bolivia y Nicaragua, recoge una especie de cláusula de defensa colectiva que permitiría actuar a los demás países firmantes en caso de una agresión contra uno de ellos.

La crisis política en Venezuela que se agravó el 10 de enero, cuando Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.

En respuesta, Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la "usurpación", crear un gobierno de transición y celebrar "elecciones libres". Ha sido reconocido por Estados Unidos, numerosos países latinoamericanos, así como varios europeos, entre ellos España.

Entretanto, más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años a causa de la crisis humanitaria que sufre la nación caribeña. La ONU advierte de que, si la tendencia continúa, a final de 2019 podrían sumar más de cinco millones.