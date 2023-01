IU aprueba por amplia mayoría la propuesta de Garzón de crear una mesa de partidos que quieran confluir en Sumar

El informe político del líder del partido también aboga por unas primarias proporcionales para confeccionar las listas

La Coordinadora Federal de IU, el máximo órgano ejecutivo de la formación, ha aprobado por amplia mayoría el informe de su coordinador federal, Alberto Garzón, y su propuesta de constituir una mesa conjunta de partidos que apuesten por participar en el proceso de confluencia de Sumar, el proyecto que impulsa la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.

El planteamiento del también titular de Consumo incluye otro elemento y es el despliegue de un sistema de primarias proporcionales para designar a los candidatos de cara a las próximas elecciones generales.

Según ha explicado la formación, el documento presentado por Garzón ha logrado 106 votos a favor (89% de los emitidos), frente a solo seis en contra (5%) y siete abstenciones (6%).

Para el encaje de las formaciones políticas, que ahora no son protagonistas en la consulta con la sociedad civil de Sumar, el informe de Garzón, al que tuvo acceso Europa Press, apuesta como mejor fórmula establecer una mesa de partidos con participación de todas las formaciones que quieran participar en el proceso de Sumar.

EN SUMAR DEBEN COEXISTIR PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Eso sí, argumenta que el proyecto de Díaz debe de seguir tendiendo puentes con colectivos sin adscripción partidista y proclama que su militancia debe incrementar el proceso participativo dentro de Sumar, del que parte importante de sus bases ya forma parte.

No obstante, el documento ve necesario mejorar la participación en esta plataforma de las formaciones políticas, de tal manera que "coexistan dos legitimidades": la de los partidos sin los cuales "no se puede construir un proyecto sólido" y la de la participación popular que no se "encorseta" en las organizaciones políticas.

Y para la designación de las listas para una candidatura de unidad bajo el paraguas de Sumar, el líder de IU marca su preferencia por unas primarias "proporcionales, con censo específico y por circunscripciones"

"Esta es la mejor manera de generar un proceso de participación y refrendo popular", propugna el informe sobre una fórmula que la propia Díaz ya se ha mostrado partidaria de primarias. A su vez, Podemos también ha abogado por garantizar que los militantes y ciudadanos elijan directamente a los integrantes de un futuro frente amplio.

Esta mañana y durante su discurso ante los miembros de este órgano, Garzón ha reiterado su apoyo explícito a Sumar y ha animado a las fuerzas de la izquierda a volcar su capital político en esta plataforma anteponiendo los intereses por el país.

"Tenemos que volcar nuestro capital político, nuestra capacidad, nuestra legitimidad y desde luego, como se está demostrando en los últimos años, también nuestra capacidad de hacer buenos diagnósticos y contar con herramientas democráticas que permitan participar a la ciudadanía", ha expresado.