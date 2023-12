El PP aprueba la ley de acompañamiento entre críticas de la oposición por "cambiar por atrás" más 30 normas

Los populares ponen en valor que la norma materialicen los compromisos anunciados por el presidente de la Xunta

El Parlamento de Galicia ha aprobado este martes con los votos a favor del Partido Popular la Ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos de la Xunta para 2024, una norma que la oposición ha rechazado al considerar que hace un "uso desproporcionado" al cambiar "por la puerta de atrás" más de una treintena de leyes en lo que tachan de "chapuza" y "falta de compromiso" del Gobierno gallego con la calidad legislativa.

El texto aprobado solo ha incorporado las enmiendas formuladas por el PP, entre las que se incluye la que fue presentada por el portavoz parlamentario de la formación Alberto Pazos, y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, para que Galicia sea la que recaude el impuesto a las grandes fortunas.

Además, los populares gallegos también enmendaron el documento para incluir una disposición adicional en la Ley gallega de vivienda para regular el procedimiento para declarar las zonas tensionadas y poner tope al alquiler.

Entre los cambios legislativos, la conocida como ley de acompañamiento de las cuentas modifica un año más la norma por la que se regula el aprovechamiento eólico de Galicia. Entre otras cuestiones, incorpora una nueva excepción a la moratoria para la instalación de parques y se contempla la declaración de "interés público superior".

La Xunta también introduce a través de esta norma medidas anunciadas por el presidente Alfonso Rueda, como que las familias con dos hijos puedan deducir 250 euros en la declaración de la renta como hasta ahora podían hacer las familias numerosas, que ahora ven duplicada la cuantía hasta los 500 euros. Además, se contemplan medidas como la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales y de gravamen para la compra de vehículos usados.

LA OPOSICIÓN DENUNCIA EL USO DESPROPORCIONADO

En el debate, los grupos de la oposición han coincidido al denunciar el "uso desproporcionado" de la que han definido como una "ley ómnibus" que "pone el parlamento a disposición del PP" y no a favor de la calidad legislativa.

En concreto, el primero en intervenir ha sido el parlamentario del PSdeG Gonzalo Caballero, quien ha sostenido que el de esta semana puede ser el último pleno de la legislatura si finalmente hay adelanto electoral. Una cita en la que, en su opinión, el PP vuelve a incidir en los errores mostrados a lo largo de la legislatura, al persistir en la "regresividad fiscal" y mostrar una "falta de compromiso con la calidad legislativa".

Tras señalar que las cuentas de la Xunta para 2024 no pueden contar con el apoyo del Grupo Socialista por no dar respuesta a los problemas de los gallegos, ha sostenido también que el PSdeG no puede ser "cómplice" de una modificación legislativa y de una estrategia fiscal "errada".

"Se modifican más de una treintena de leyes y una docena de decretos, una ley ómnibus que trata de eliminar que los proyectos de ley sigan por el procedimiento habitual de garantías, evitando exposiciones públicas, informes de seguridad del CES, debates profundos...", ha dicho Caballero, que ha acusado a los populares de tratar de cambiar "todo" sin que se sepa "todo lo que hacen". Todo ello, ha apuntado, en un "uso desproporcionado" y que pone el Parlamento a disposición del Partido Popular y no de la calidad legislativa.

Por su parte, el diputado del Bloque Luís Bará ha reclamado una fiscalidad más justa y progresista frente al modelo del PP y ha criticado también que el PP se sirva de una "ley ómnibus" en una técnica legislativa que ha calificado de "auténtica chapuza".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No se puede denominar de otra forma", ha dicho para acusar a los populares de crear "inseguridad jurídica" y de poner de manifiesto una "absoluta descoordinación y descontrol" en el Gobierno gallego.

"Demuestra que estamos ante un Gobierno en descomposición, en tiempo de descuento que, a la desesperada, quiere dejar todo atado y bien atado a sus amigos, a las grandes empresas para dificultad la labor de un futuro gobierno alternativa", ha sostenido.

El parlamentario del Bloque también ha cargado contra las enmienda introducidas en el texto por parte de las populares y, en particular, en la relativa a la regulación de la declaración de zonas tensionadas ha acusado a la Xunta de tratar de boicotear esta declaración a través de una iniciativa destinada a hacer oposición a los ayuntamientos.

EL PP VE A LA POSICIÓN DE ESTAR "AUSENTE" DE LA REALIDAD DE GALICI

Enfrente, la diputada del PP Raquel Arias ha considerado que tanto el PSdeG como el BNG están "ausentes" de la realidad de los gallegos, formaciones a las que, en su opinión, "solo les preocupa buscar para ver si entre todos suman más que el PP". "Ustedes solo tienen un proyecto para sí mismos", ha dicho la parlamentaria popular.

Todo ello en una intervención en la que ha puesto en valor que la Xunta sea una de las primeras comunidades en aprobar sus presupuestos y ha afeado a socialistas y nacionalistas que se posicionen en contra de medidas como la gratuidad de las escuelas infantiles o la congelación de los peajes de las autopistas de titularidad autonómica.

En su discurso, Raquel Arias también ha acusado a los nacionalistas de presentar "las mismas enmiendas" año tras año y ha afeado a los socialistas que digan que "no están a favor de la modificación de leyes" a través de esta vía mientras presenta enmiendas para cambiar "varias" normas.

"Sus enmiendas son para subir impuestos a todos, para impedir la producción de energía y para dificultarla implantación de empresas en Galicia, justo lo contrario de lo que quiere el gobierno de Alfonso Rueda", ha manifestado a la oposición.

Así, ha peusto en favor que a través de esta norma se materialicen compromisos asumidos por el presidente, como la rebajas de los impuestos para la compra de vehículos usados y de transmisiones patrimoniales.