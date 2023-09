Aprobada una PNL para instar al Govern a aumentar el parque público de vivienda y el presupuesto para nuevas promociones

La mayoría de los partidos del Parlament --a excepción de Vox-- han aprobado una proposición no de ley (PNL) para reclamar al Govern el incremento del parque público de vivienda y, a través de los presupuestos de 2024, de los fondos destinados a la inversión en nuevas viviendas de promoción pública.

De esta manera, un total de 12 de los 13 integrantes de la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua han dado luz verde a esta propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y defendida por la diputada Carol Marqués, según ha indicado el Parlament en una nota de prensa.

En concreto han dado el visto bueno los representantes de PP, PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto, representado por Més per Menorca. El único voto en contra ha sido el del único parlamentario de Vox presente en la Comisión.

En la PNL se recogen aspectos como la petición a la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad de definir un Plan de Vivienda de Protección Pública (VPP) para el periodo 2023-2027, que "dé continuidad a todos los proyectos de VPP de alquiler que actualmente están en marcha y que planifique las siguientes promociones, de modo que no se pare la construcción de vivienda pública de alquiler".

Asimismo, se concreta que esta línea "no es incompatible" con lapromoción de viviendas de precio tasado de colaboración público-privada.

Por otro lado, la Cámara autonómica solicita a la Conselleria que se comprometa con el "progresivo incremento del parque de vivienda pública" y a asegurar que "una parte de las promociones de vivienda de protección pública será dotacional, destinada a jóvenes, personas mayores u otros colectivos que se considere".

El Parlament también insta al Govern a incrementar, en los presupuestos de 2024, los fondos destinados a adquirir viviendasde protección oficial mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, de forma que aumente el parque de viviendas en alquiler social del Ibavi.

APOYO FINANCIERO PARA CONSELLS Y AYUNTAMIENTOS PARA EL CICLO DEL AGUA

En la misma Comisión también se ha debatido otra PNL relativa al ciclo del agua, presentada por el mismo grupo parlamentario y defendida por la misma Marqués, que ha recibido la aprobación en dos de sus cinco puntos.

En los dos puntos que han sido validados, por un lado, se pide al Govern que transfiera de forma "urgente" a los Consells insulares "los fondos comprometidos para las inversiones municipales en materia de abastecimiento de agua, previa tramitación de todos los informeslegales que correspondan" --enmienda 'in voce'--. En este caso, se ha aprobado por 12 votos a favor del PP, PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto, representado por Més per Menorca, y una abstención de Vox.

Por otro lado, también se ha admitido el punto que solicita a los Consells insulares que amplíen su apoyo financiero y técnico a ayuntamientos respecto a las obras del ciclo del agua. Este punto lo han votado a favor PP, PSIB y MÉS per Mallorca, el Grupo Mixto se ha abstenido y Vox ha votado en contra.

Los puntos a los que no se ha dado luz verde estaban relacionados con la redacción de un plan de actuaciones a corto, medio y largo plazo para dotar a todos los municipios de cada isla de redes de suministro y distribución de agua en mejores condiciones para reducir las fugas, otro hacía referencia a la ejecución de 20 millones del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) ya previstos para mejorar la red e incrementar esta cantidad con recursos estructurales en un 25 por ciento más anual, hasta conseguir mantener las pérdidas por debajo del 17 por ciento; y por último, la inclusión, en el presupuesto de 2024, de un incremento del capítulo 1 de la Dirección General de Recursos Hídricos y de la Agencia Balear de Calidad Ambiental que permita incrementar sus efectivos.

En los tres casos, PP y Vox han votado en contra --suman siete votos-- y los representantes de PSIB, MÉS per Mallorca y Grupo Mixto han votado a favor --suman seis--.