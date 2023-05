Aprobada una PNL para ejecutar la presa de La Cerrada de la Puerta y las conducciones de la presa de Siles

La Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha aprobado con los votos a favor del PP y Vox, y la abstención del PSOE una proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Popular con la que se reclama al Gobierno de España a la ejecución de la presa de La Cerrada de la Puerta así como las conducciones de la presa de Siles, ambas infraestructuras en la provincia de Jaén.

El parlamentario Erik Domínguez (PP) ha indicado en su intervención que el Gobierno de España "ha eliminado" el proyecto de la presa de La Cerrada de la Puerta del Plan Hidrológico del Guadalquivir 2022-2027, "a pesar de que estaba prevista una inversión de 70 millones de euros, y solo han dotado económicamente el estudio de viabilidad".

Ha incidido en que la presa de La Cerrada de la Puerta es una infraestructura "demandada reiteradamente por los regantesde Jaén, los cuales no entienden que, en la actual situación de sequía, el Gobierno de España haya borrado su compromiso con una obra que serviría para dotarles de mayores garantías".

Con respecto a las conducciones de la presa de Siles, ha apuntado que los regantes siguen esperando a que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) resuelva las concesiones de riegoque se encuentran en trámite.

"Es urgente que avancen para que los olivareros de la Sierra de Segura puedan regar. Mientras nuestros embalses se vacían, el Gobierno de España sigue sin ejecutar las conducciones generales de regadío de la presa de Siles", ha señalado Domínguez como portavoz del grupo que ha registrado la PNL.

Para Domínguez con esta iniciativa ha llegado el momento de "cumplir y no de echar balones fuera", al tiempo que ha reclamado el apoyo unánime a esta reclamación al Gobierno de España.

Desde el PSOE, la parlamentaria Mercedes Gámez ha señalado que las presas como la de Cerrada de la Puerta "no se compran en supermercados" y por eso el Gobierno de España lo que ha hecho es iniciar el proyecto con el estudio de viabilidad preceptivo ya que a pesar de estar incluido en los planes hidrológicos desde 2013, el PP en el Gobierno de España consignó "cero euros" entre 2013 y 2018.

La parlamentaria socialista ha preguntado al PP por su credibilidad por pedir ahora un proyecto para el que durante seis años no presupuestaron cantidad alguna y "no abordaron la primera fase, que es el estudio de viabilidad, que es lo que se ha hecho ahora porque no se puede empezar la casa por el tejado".

"La presa de La Cerrada de la Puerta no ha desaparecido del Plan Hidrológico, no mientan, pero habrá que empezar por el principio, por el estudio de viabilidad", ha dicho Gámez.

En lo que respecta a las conducciones de la presa de Siles, inaugurada por el Gobierno del PP en 2015, sin que ocho años después se haya puesto en servicio, entre otras cuestiones por la falta de acuerdo entre Junta y Gobierno de España para la construcción de las conducciones, Gámez ha dicho que "se está trabajando y se están siguiendo los cauces legales" para las concesiones de riego.

"No podemos venir con una PNL que viene sin plazos y no podemos engañar a los regantes a decirles que si votamos esta PNL mañana va a estar la presa de La Cerrada de la Puerta o que las conducciones de la presa de Siles van a ser una realidad".

Desde Vox, el parlamentario Alejandro Hernández ha manifestado que lo que ocurre con estas dos infraestructuras hidráulicas en Jaén es fruto del "desastre competencial de este estado autonómico disfuncional" y del "bipartdismo reinante" de PP y PSOE que "sólo trae ruina a los españoles".

Hernández ha recordado que el PP no "ejecutó al completo" el proyecto de la presa de La Cerrada de la Puerta durante los años que estuvo en el Gobierno y en lo que respecta a la presa de Siles la inauguró el PP sin las conducciones que son "una obra de interés general que le corresponde al Gobierno de España y lleva años pendientes".

"Ni los gobiernos del PP n los del PSOE han afrontado la construcción o finalización de estas grandes obras y la gran perjudicada es como siempre la actividad agrícola, puesto que el consumo humano y el industrial tienen preferencia", ha dicho Hernández.

La PNL aprobada recoge también que el Parlamento de Andalucía "manifiesta su apoyo a los regantes jiennenses y, en general, a todala población de la provincia de Jaén en sus reclamaciones al Gobierno de España".